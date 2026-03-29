Hy hữu: Xe chở 12 tấn KitKat bị cướp trắng trên đường vận chuyển tại Ý, Nestlé lên tiếng

Hơn 400.000 thanh KitKat đã bị đánh cắp trong tuần này tại châu Âu, theo thông báo từ Nestlé.

Cụ thể, trong thông cáo phát đi ngày 27/3, Nestlé cho biết khoảng 12 tấn KitKat, tương đương 413.793 thanh kẹo, đã bị lấy cắp sau khi rời khỏi nhà máy sản xuất tại Ý và đang trên đường vận chuyển tới Ba Lan.

“Chúng tôi luôn khuyến khích mọi người dành thời gian nghỉ ngơi với KitKat, nhưng có vẻ như những kẻ trộm đã ‘áp dụng’ thông điệp đó hơi quá đà khi cuỗm luôn hơn 12 tấn sô-cô-la.” đại diện thương hiệu KitKat nói trong thông cáo, ám chỉ slogan nổi tiếng của hãng.

Theo Nestlé, lô hàng này ban đầu đang được vận chuyển tới một trung tâm phân phối trước khi được đưa ra thị trường trên khắp châu Âu. Tuy nhiên, toàn bộ số hàng đã “biến mất” trong quá trình vận chuyển và đến nay chiếc xe tải chở hàng vẫn chưa được tìm thấy.

Công ty cảnh báo số kẹo bị đánh cắp có thể bị tuồn ra thị trường thông qua các kênh không chính thức tại châu Âu. Dù vậy, mỗi sản phẩm đều có mã lô riêng, cho phép truy vết nếu được quét bằng hệ thống kiểm tra.

“Nếu phát hiện trùng khớp, hệ thống sẽ đưa ra hướng dẫn cụ thể để thông báo cho KitKat, từ đó chúng tôi có thể phối hợp xử lý bằng chứng,” phía công ty cho biết, dẫn thông tin từ trang tin châu Âu DW.

Trong tuyên bố, KitKat cũng nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình trạng trộm cắp hàng hóa. “Dù chúng tôi đánh giá cao ‘gu’ của những kẻ đứng sau vụ việc, thực tế là trộm hàng đang trở thành vấn đề ngày càng nghiêm trọng với các doanh nghiệp ở mọi quy mô,” đại diện thương hiệu nói.

Nestlé cho biết các thủ đoạn trộm cắp ngày càng tinh vi và phức tạp, buộc công ty phải công khai vụ việc nhằm nâng cao nhận thức về xu hướng tội phạm đang gia tăng này.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và phía Nestlé chưa đưa ra thêm bình luận.

Nguồn: People