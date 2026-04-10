Clip tuyên truyền giao thông hút 5 triệu người xem, “chuyển cảnh mượt như sunsilk”: Danh tính Thượng uý và bạn diễn rapper

Mới đây, đoạn clip tuyên truyền an toàn giao thông do Công an xã A Lưới 1 (TP Huế) đăng tải trên Facebook bất ngờ "gây bão", thu hút lượng lớn lượt xem, thích và chia sẻ nhờ cách thể hiện dí dỏm, gần gũi và dễ hiểu.

Clip xoay quanh các hành vi vi phạm phổ biến như giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, chạy xe bằng một bánh đối với xe 2 bánh hay không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đồng thời lồng ghép các chế tài xử phạt và cảnh báo hậu quả. Đáng chú ý, clip được edit “xịn xò”, nội dung cuốn hút khiến rất nhiều người phải để lại bình luận bày tỏ sự thích thú.

Đoạn clip hiện tại đang viral trên các nền tảng MXH

Được biết, chủ nhân đoạn clip tuyên truyền nói trên là Thượng úy Phạm Đức Huỳnh (cán bộ tuyên truyền Công an xã A Lưới 1, sinh năm 1996, TP Huế). Đức Huỳnh là một cán bộ trẻ người Tà Ôi đầy nhiệt huyết và là Bí thư Chi Đoàn Công an xã A Lưới 1.

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng uý Phạm Đức Huỳnh cho biết ý tưởng để thực hiện các đoạn clip đến từ chính những lần đi công tác tại địa phương. “Sau khi được Bộ Công an phát động phong trào thi đua “Ba Nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất), chúng tôi muốn thay đổi cách tuyên truyền. Hơn nữa, đi tuyên truyền trực tiếp qua các buổi hội nghị hoặc các buổi tuyên truyền pháp luật tại địa phương, tôi nhận thấy thành phần tham gia chưa thực sự đầy đủ. Do đó tôi thử sức với dạng tuyên truyền mới bằng các tạo nội dung trên mạng xã hội để dễ tiếp cận, gần gũi hơn và lan tỏa đến tất cả mọi người, mọi lứa tuổi trong địa phương cũng như toàn quốc” , Thượng uý Đức Huỳnh chia sẻ.

Thượng uý Phạm Đức Huỳnh - người đứng sau các đoạn clip đang viral là cán bộ tuyên truyền Công an xã A Lưới 1

Ban đầu khi thực hiện các đoạn clip, Đức Huỳnh cũng có chút đắn đo vì hiểu rằng việc làm nội dung về pháp luật cần nghiên cứu kỹ lưỡng, tránh sai sót trong cách tuyên truyền. Tuy nhiên sau khi làm hoàn thiện và nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người, Thượng uý Đức Huỳnh bày tỏ: “Tôi thực sự bất ngờ và chưa quen với cảm giác này” .

Tính đến hiện tại, đoạn clip này có đến 1,2 triệu lượt xem, hơn 20k lượt yêu thích và gần 2k lượt chia sẻ trên trang Facebook Công an xã A Lưới 1. Ngoài ra, trên trang TikTok cá nhân của Thượng uý Đức Huỳnh, các đoạn clip cũng thu hút tới hơn 5 triệu lượt xem.

Đáng chú ý, nhân vật “bạn diễn” cùng với Đức Huỳnh trong clip cũng được nhiều người quan tâm. Không ít người nhận ra, nhân vật này chính là rapper David Nộp (nghệ danh khác là Gnob, tên thật là Phạm Trung Hiếu, 23 tuổi). David Nộp viral trên mạng xã hội với nhiều clip hài hước, mang thông điệp tích cực và được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Rap Việt mùa 4.

Thượng uý Phạm Đức Huỳnh tiết lộ: “Người bạn diễn đó là em trai ruột của tôi. Hai anh em đều có chung một sở thích diễn xuất, tạo các video hài hước. Cách chúng tôi xây dựng kịch bản đều xuất phát từ 2 phía, mỗi người đều có ý tưởng riêng của nhau rồi cùng nhau tạo nên nội dung hoàn chỉnh.

Tôi cảm thấy mình khá lợi thế khi có em trai đã là người có kinh nghiệm sáng tạo nội dung, là rapper khá có tiếng trong cộng đồng Hiphop. Do đó, các video đều do em trai tôi hỗ trợ, phụ trách về phần chỉnh sửa. Một phần đoạn clip được chú ý cũng nhờ có sự xuất hiện của em trai” .

Nhân vật "bốc đầu" trong clip là Phạm Trung Hiếu (rapper David Nộp - Gnob) cũng là em trai ruột của Thượng uý Phạm Đức Huỳnh

Nói thêm về quá trình quay, Thượng uý Đức Huỳnh cho biết mọi thứ diễn ra không quá cầu kỳ. Chỉ khó nhất là những cảnh quay bốc đầu, đứng chặn xe nhưng vẫn di chuyển để khi chỉnh sửa có thể "mượt như sunsilk" mà mọi người xem. Ngoài ra, nam Thượng uý cũng cho hay điều anh thấy thú vị là khi các clip lên sóng, các bạn trẻ là người đã nhìn ra các chi tiết tạo điểm nhấn trong clip để biến thành dạng meme hoặc gif mà chính người trong cuộc cũng không nghĩ đến trong lúc làm kịch bản.

Hậu trường của một trong những cảnh quay mà Thượng uý Đức Huỳnh cho là khá khó vì phải di chuyển trên ván trượt và vẫn tập trung nội dung kịch bản

Trước đó, Thượng uý Phạm Đức Huỳnh và em trai cũng đã thực hiện một clip tuyên truyền về an toàn giao thông thu hút 5,5 triệu views.

Thượng uý Phạm Đức Huỳnh nhận định: “Cách làm truyền thống vẫn có hiệu quả tốt nhưng lại chưa đủ sức lan tỏa đến tất cả mọi người. Video ngắn, hài hước vốn là món ăn tính thần và dễ tiếp cận nhất ở tất cả mọi lứa tuổi. Cho nên việc lồng ghép yếu tốt hài hước vào video tuyên truyền luật thì sẽ dễ tiếp cận và dễ đọng lại với người xem hơn.

Theo tôi, mạng xã hội luôn có 2 mặt nhưng nếu chúng ta khai thác một cách triệt để và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chính sách của nhà nước, truyền tải một cách khéo léo, có giá trị ở trong thời đại hiện tại thì chính mạng xã hội là nơi có thể truyền tải các thông điệp tốt, tích cực đến với mọi người nhanh nhất, hiệu quả nhất” .

Cũng vì vậy mà trong thời gian tới, Thượng uý Phạm Đức Huỳnh cho biết sẽ cùng em trai tiếp tục dùng cách làm này để tuyển tải pháp luật và những thông điệp tốt đẹp nhất. Bên cạnh đó nam Thượng uý cũng mong muốn góp phần lan tỏa đến các địa phương khác cũng có thể dùng cách làm này để tiếp cận đến với nhiều người hơn.

Ảnh: NVCC