Câu đố tiếng Việt "Đây là quả gì?" trong sách giáo khoa lớp 1 cũ khiến 80% người lớn vò đầu bứt tai

Chúng ta thường mặc định rằng kiến thức bậc tiểu học thì quá đỗi đơn giản, toàn những điều căn bản, trẻ con còn hiểu được thì người lớn chắc chắn không thể làm khó. Thế nhưng, chỉ cần thử lật lại vài trang sách giáo khoa ngày xưa thôi, không ít người sẽ phải “đứng hình”, thậm chí thốt lên “wow” vì có những câu hỏi tưởng quen mà hóa ra… chẳng dễ chút nào.

Gần đây, một câu đố trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 cũ bất ngờ được chia sẻ lại và nhanh chóng khiến nhiều người lớn phải đau đầu suy nghĩ. Câu đố hỏi “đây là quả gì?” với lời gợi ý khá thú vị: “Da cóc mà bọc bột lọc. Bột lọc mà bọc hòn than”.

Câu đố trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 cũ vô cùng học búa.

Đáp án được đưa ra là: Quả nhãn.

Thoạt nghe, không ít người ngỡ ngàng và thú nhận rằng mình hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng nếu quan sát kỹ cấu tạo của quả nhãn thì đáp án lại hợp lý đến bất ngờ bởi lớp vỏ sần sùi bên ngoài được ví như “da cóc”, phần cùi trắng trong giống “bột lọc”, còn hạt nhãn đen nhánh ở giữa chẳng khác nào “hòn than”.

Trong tiếng Hán - Việt, nhãn còn được gọi là “long nhãn”, nghĩa là “mắt rồng”, bắt nguồn từ hình dáng hạt đen bóng nằm giữa lớp cùi trong veo. Đây là loại cây lâu năm thuộc họ Bồ hòn, có nguồn gốc từ khu vực miền Nam Trung Quốc và phổ biến ở các vùng cận nhiệt đới.

Nhắc đến nhãn ở Việt Nam thì không thể bỏ qua nhãn lồng Hưng Yên - giống nhãn nổi tiếng với vị ngọt đậm, cùi dày, hạt nhỏ. Từ xa xưa, loại nhãn này đã được xem là đặc sản quý, thường dùng để tiến cung dâng vua, vì thế còn được gọi với cái tên “nhãn tiến vua”.

Câu đố tưởng chừng đơn giản này lại khiến không ít người lớn phải “vắt óc” suy nghĩ. Nhiều người đùa rằng ngày xưa học có tranh minh họa bên cạnh thì còn dễ đoán, chứ bây giờ bất ngờ mang ra đố mà không có gợi ý hình ảnh nào thì đúng là… căng não thật!

Lợi ích khi thường xuyên tham gia giải đố

Trong nhịp sống hiện đại, giải đố không còn là hoạt động dành riêng cho trẻ nhỏ hay những giờ học trên lớp, mà dần trở thành một thói quen thú vị với nhiều người ở mọi độ tuổi. Việc thường xuyên tham gia giải đố mang lại không ít lợi ích, cả về trí tuệ lẫn tinh thần. Trước hết, giải đố giúp não bộ được “tập thể dục” đều đặn. Mỗi câu đố, dù là toán học, ngôn ngữ hay logic, đều buộc người chơi phải suy nghĩ, phân tích, liên kết dữ kiện và tìm ra quy luật. Quá trình này kích thích tư duy phản biện, tăng khả năng ghi nhớ và giúp đầu óc trở nên linh hoạt hơn, đặc biệt hữu ích trong việc phòng ngừa sự suy giảm trí nhớ khi về lâu dài.

Bên cạnh đó, giải đố còn rèn luyện tính kiên nhẫn và khả năng tập trung. Không phải câu đố nào cũng có đáp án ngay lập tức, đôi khi người chơi phải thử - sai nhiều lần, thậm chí quay lại từ đầu để tìm hướng đi khác. Chính điều này giúp hình thành thói quen không bỏ cuộc sớm, biết bình tĩnh trước những vấn đề khó và học cách tập trung sâu hơn vào mục tiêu. Đây là kỹ năng quan trọng không chỉ trong học tập mà còn trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Giải đố cũng mang lại giá trị giải trí lành mạnh và giúp giảm căng thẳng hiệu quả. Khi tập trung vào việc tìm lời giải, người chơi tạm quên đi áp lực xung quanh, tâm trí được thư giãn theo một cách tích cực. Cảm giác “à ha” khi tìm ra đáp án đúng mang lại niềm vui nho nhỏ, giúp cải thiện tâm trạng và tạo động lực tinh thần. Ngoài ra, nhiều trò giải đố còn có thể chơi theo nhóm, từ đó tăng sự tương tác, gắn kết và khơi gợi tinh thần học hỏi lẫn nhau.

Cuối cùng, giải đố còn mở rộng vốn kiến thức và khả năng quan sát thế giới xung quanh. Thông qua các câu hỏi đa dạng về ngôn ngữ, khoa học, văn hóa hay đời sống, người chơi không chỉ học thêm điều mới mà còn rèn được thói quen suy nghĩ sâu, nhìn vấn đề từ nhiều góc độ. Vì vậy, duy trì thói quen giải đố mỗi ngày chính là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để nuôi dưỡng trí tuệ và giữ cho tinh thần luôn trẻ trung, năng động.