Trộm vàng trị giá 280 triệu đồng, "nữ quái” sa lưới chỉ sau vài giờ

Ngày 10-4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra hành vi trộm cắp tài sản đối với bà Trần Thị Tươi (SN 1982; trú xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai).

"Nữ quái" Trần Thị Tươi tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, sáng 9-4, chị H. (SN 1987, trú cùng xã) rời nhà đi mua xăng phục vụ sản xuất. Do chủ quan, chị chỉ chốt cửa bếp bằng một đoạn gỗ.

Lợi dụng sơ hở, Trần Thị Tươi đã đột nhập vào nhà từ cửa sau không khóa, lục lọi tài sản trong phòng ngủ và lấy đi nhiều trang sức như vòng cổ, nhẫn, ximen cùng 9 chỉ vàng 9999, tổng trị giá khoảng 280 triệu đồng.

Khi trở về, phát hiện tài sản bị mất, nạn nhân đã trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Hoài Ân nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng.

Từ dấu vết thu thập được, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định Trần Thị Tươi là nghi phạm. Đến chiều tối cùng ngày, khi đối tượng vừa trở về nhà, công an đã mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, trước các chứng cứ, bà Tươi đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, sau khi bán hàng ăn sáng, đối tượng điều khiển xe máy đến nhà người quen, phát hiện nhà bên cạnh vắng người nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sau khi lấy được số vàng, bà Tươi mang về cất giấu trong tủ quần áo, thay đổi trang phục và sinh hoạt bình thường nhằm tạo vỏ bọc.

Hiện cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ tang vật, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.