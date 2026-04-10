Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trộm vàng trị giá 280 triệu đồng, "nữ quái” sa lưới chỉ sau vài giờ

Theo Đức Anh | 10-04-2026 - 16:58 PM | Sống

Trộm vàng trị giá 280 triệu đồng, "nữ quái” sa lưới chỉ sau vài giờ

Chỉ sau vài giờ gây án, một phụ nữ ở Gia Lai đã bị công an nhanh chóng bắt giữ và thu hồi toàn bộ số vàng trị giá khoảng 280 triệu đồng.

Ngày 10-4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang điều tra hành vi trộm cắp tài sản đối với bà Trần Thị Tươi (SN 1982; trú xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai).

“Nữ quái” sa lưới sau vài giờ trộm vàng trị giá 280 triệu đồng - Ảnh 1.

"Nữ quái" Trần Thị Tươi tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, sáng 9-4, chị H. (SN 1987, trú cùng xã) rời nhà đi mua xăng phục vụ sản xuất. Do chủ quan, chị chỉ chốt cửa bếp bằng một đoạn gỗ.

Lợi dụng sơ hở, Trần Thị Tươi đã đột nhập vào nhà từ cửa sau không khóa, lục lọi tài sản trong phòng ngủ và lấy đi nhiều trang sức như vòng cổ, nhẫn, ximen cùng 9 chỉ vàng 9999, tổng trị giá khoảng 280 triệu đồng.

Khi trở về, phát hiện tài sản bị mất, nạn nhân đã trình báo cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an xã Hoài Ân nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng.

Từ dấu vết thu thập được, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định Trần Thị Tươi là nghi phạm. Đến chiều tối cùng ngày, khi đối tượng vừa trở về nhà, công an đã mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, trước các chứng cứ, bà Tươi đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, sau khi bán hàng ăn sáng, đối tượng điều khiển xe máy đến nhà người quen, phát hiện nhà bên cạnh vắng người nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sau khi lấy được số vàng, bà Tươi mang về cất giấu trong tủ quần áo, thay đổi trang phục và sinh hoạt bình thường nhằm tạo vỏ bọc.

Hiện cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ tang vật, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Đức Anh

Người lao động

Từ Khóa:
chỉ vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Làm thế nào để ngôi nhà của bạn mát hơn mà không cần điều hoà?

Làm thế nào để ngôi nhà của bạn mát hơn mà không cần điều hoà? Nổi bật

Thuế TP.HCM có thông báo quan trọng về khai, nộp thuế: Người dân cần chú ý

Thuế TP.HCM có thông báo quan trọng về khai, nộp thuế: Người dân cần chú ý Nổi bật

Xã đầu tiên trên cả nước cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

Xã đầu tiên trên cả nước cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

16:45 , 10/04/2026
Phát hiện người đàn ông sinh năm 1936 mở công ty kiếm được hơn 3.800 tỷ đồng/năm nhờ kinh doanh phế liệu

Phát hiện người đàn ông sinh năm 1936 mở công ty kiếm được hơn 3.800 tỷ đồng/năm nhờ kinh doanh phế liệu

16:30 , 10/04/2026
Từ 13/4, 3 con giáp này đỏ vận top 1: Tiền bạc chảy đầy túi, chuyện vui tìm đến tận cửa

Từ 13/4, 3 con giáp này đỏ vận top 1: Tiền bạc chảy đầy túi, chuyện vui tìm đến tận cửa

16:26 , 10/04/2026
Clip tuyên truyền giao thông hút 5 triệu người xem, "chuyển cảnh mượt như sunsilk": Danh tính Thượng uý và bạn diễn rapper

Clip tuyên truyền giao thông hút 5 triệu người xem, “chuyển cảnh mượt như sunsilk”: Danh tính Thượng uý và bạn diễn rapper

15:47 , 10/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên