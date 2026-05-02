Những người đoản thọ, dễ bị đau tim, đột quỵ thường rất hay ăn 5 loại thực phẩm này: Hãy kiểm tra ngay!

Nhiều người chăm sóc sức khỏe bằng cách bổ sung thực phẩm chức năng, ăn thêm món được cho là “bổ dưỡng”. Tuy nhiên, theo bác sĩ hồi sức cấp cứu Huang Xuan (Dr. Ooi Hean, Đài Loan, Trung Quốc), điều quan trọng để sống thọ không hẳn là ăn thêm gì, mà là biết tránh những gì.

Chia sẻ trên tờ China Times, bác sĩ Huang Xuan cho biết các nghiên cứu dịch tễ học phát hiện nhiều bệnh mạn tính không xuất hiện đột ngột, mà có thể được hình thành từ thói quen ăn uống hằng ngày. Ông chỉ ra có những bệnh nhân không béo nhưng vẫn bất ngờ bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc ung thư. Khi nhìn lại, nguyên nhân thường liên quan đến chế độ ăn kéo dài trong nhiều năm.

Bác sĩ Huang Xuan nhấn mạnh 5 nhóm thực phẩm dưới đây là những “cái bẫy” cần hạn chế nếu muốn bảo vệ sức khỏe.

1. Thực phẩm siêu chế biến

Thực phẩm siêu chế biến bao gồm mì ăn liền, bánh quy, xúc xích, các loại thịt chế biến sẵn… Theo bác sĩ Huang Xuan, vấn đề của nhóm thực phẩm này không chỉ là lượng calo cao, mà còn nằm ở các chất phụ gia như chất nhũ hóa, chất bảo quản. Những thành phần này có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột, gây viêm mạn tính, từ đó liên quan đến nguy cơ tăng bệnh tim mạch, ung thư và tử vong sớm.

2. Đồ uống có đường

Bác sĩ Huang Xuan cho rằng đồ uống có đường không chỉ gây béo phì mà còn có thể làm rối loạn chuyển hóa. Đường ở dạng lỏng không dễ tạo cảm giác no, nguy hiểm hơn đường trong thực phẩm rắn. Khi đi vào cơ thể, chúng có thể khiến đường huyết tăng nhanh, làm insulin dao động. Về lâu dài, tình trạng này có thể dẫn đến kháng insulin, làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường type 2, bệnh tim mạch và gan nhiễm mỡ.

3. Thịt chế biến sẵn

Một số loại thịt chế biến sẵn thường được tiêu thụ là xúc xích, thịt xông khói, giăm bông, hot dog. Theo bác sĩ Huang Xuan, nhóm thực phẩm này đã được xếp vào chất gây ung thư nhóm 1. Nitrit và các sản phẩm sinh ra trong quá trình chế biến có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

4. Chất béo chuyển hóa

Chất béo chuyển hóa thường có trong bơ thực vật, thực phẩm chiên rán và bánh ngọt đóng gói. Nếu ăn trong thời gian dài, chất béo chuyển hóa có thể làm tăng cholesterol xấu LDL, giảm cholesterol tốt HDL, thúc đẩy xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

5. Thực phẩm nhiều muối

Chế độ ăn nhiều natri, khẩu vị quá đậm trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, đột quỵ não và bệnh tim. Trong chế độ ăn châu Á, những “cái bẫy” thường gặp là nước tương, thực phẩm muối chua và các món canh, súp.

Muốn sống thọ, trước hết cần bớt ăn những món gây hại

Muốn sống thọ hơn, hãy ăn thực phẩm nguyên bản nhiều hơn.

Bác sĩ Huang Xuan cho rằng, chìa khóa của sống thọ “không phải là mỗi ngày bổ sung thực phẩm chức năng gì, mà là giảm bớt những thực phẩm gây hại đưa vào cơ thể”.

Ông khuyến nghị người muốn sống khỏe nên để thực phẩm nguyên bản chiếm khoảng 80% khẩu phần, thay đồ uống có đường bằng nước lọc hoặc trà không đường, chỉ thỉnh thoảng ăn thịt chế biến sẵn, chú ý lượng muối và dầu khi ăn ngoài, đặc biệt là các món canh. Khi mua thực phẩm đóng gói, nên đọc nhãn thành phần và tránh những sản phẩm có bảng thành phần quá khó hiểu.

Lam Chi

Nguồn: China Times