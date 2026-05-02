Người dân dồn về cửa ngõ Hà Nội sớm sau kỳ nghỉ, CSGT tạm đóng đường phân luồng

Theo Minh Tuệ | 02-05-2026 - 20:52 PM | Sống

Nhiều gia đình trở về thành phố sớm dù chưa hết kỳ nghỉ lễ khiến cửa ngõ Thủ đô ùn ứ, CSGT tạm đóng đường dẫn lên Vành đai 3 trên cao để tránh kẹt xe kéo dài.

Chiều 2/5, các cửa ngõ Hà Nội bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn dài do lượng xe gia tăng sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ càng về chiều muộn, lượng xe hướng về Thủ đô càng đông đúc. Trong khi đó, ở chiều ngược lại giao thông thông thoáng.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày nhưng nhiều gia đình lựa chọn quay trở lại thành phố sớm hơn 1 ngày để tránh ùn tắc.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) tăng cường lực lượng phân luồng, hướng dẫn phương tiện, tránh xung đột giữa dòng xe đi thẳng và lên nút giao Vành đai 3 trên cao.

Khoảng 16h30, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 tạm đóng đường dẫn lên Vành đai 3 trên cao để giảm lưu lượng, tránh ùn tắc kéo dài.

Những gương mặt mệt mỏi sau cửa kính ô tô khách.

Tại nút giao cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường Đỗ Mười (phường Yên Sở, Hà Nội), ô tô di chuyển chậm chạp, nhiều người xuống xe khách đi bộ để nhanh chóng thoát khỏi cung đường ùn tắc.

Cục CSGT khuyến cáo người dân khi trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ cần chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ tín hiệu đèn và hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Theo Minh Tuệ

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc sẽ có mưa rất to

Năm nay học sinh toàn quốc nghỉ hè thế nào?

"Đặt người trò chuyện" qua app giao đồ ăn, nữ bệnh nhân ung thư nhận bất ngờ lớn

20:05 , 02/05/2026
