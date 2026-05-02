Khởi tố nữ kế toán trường mầm non sinh năm 1987

Minh Ánh | 02-05-2026 - 21:44 PM | Sống

Nữ kế toán Nguyễn Thị Thu Hà tại 1 trường mầm non ở Quảng Ngãi bị khởi tô vì hành vì "tham ô tài sản".

Theo công an TP Hồ Chí Minh, chiều 30/4, Thượng tá Đoàn Dương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã thực hiện các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1987; là Kế toán Trường Mầm non Sơn Ca (xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi; thường trú: xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Trước đó, Phòng CSKT tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và sau thời gian xác minh, điều tra đã xác định Nguyễn Thị Thu Hà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt số tiền hơn 78 triệu đồng của Trường Mầm non Sơn Ca, sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi trên có dấu hiệu phạm vào tội “Tham ô tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Sau khi được VKSND khu vực 7 - Quảng Ngãi phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng CSKT) Công an tỉnh đã tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tống đạt quyết định khởi tố đối tượng Hà

Thượng tá Đoàn Dương cho biết, việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tài sản không chỉ là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật: "Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học… phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công. Mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng, chiếm đoạt tài sản đều sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Ánh

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, miền Bắc sẽ có mưa rất to

Năm nay học sinh toàn quốc nghỉ hè thế nào?

Liên tiếp 4 trẻ nhập viện do đuối nước: Bệnh viện Nhi trung ương cảnh báo nguy cơ đuối nước ở trẻ em dịp nghỉ lễ

21:45 , 02/05/2026
Khoảnh khắc đáng yêu của U17 Việt Nam

21:28 , 02/05/2026
Người dân dồn về cửa ngõ Hà Nội sớm sau kỳ nghỉ, CSGT tạm đóng đường phân luồng

20:52 , 02/05/2026
"Đặt người trò chuyện" qua app giao đồ ăn, nữ bệnh nhân ung thư nhận bất ngờ lớn

20:05 , 02/05/2026

