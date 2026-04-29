Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 900 triệu đồng của sinh viên ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Theo công an TP Đà Nẵng, ngày 06/4/2026, sinh viên trường ĐH Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng Lê Thành Luân bất ngờ phát hiện tài khoản cá nhân nhận được số tiền 900 triệu đồng. Ngay sau khi phát hiện biến động số dư, em Luân đã chủ động đến Công an phường Liên Chiểu trình báo sự việc.

Em Lê Thành Luân (giữa) tại buổi khen thưởng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Liên Chiểu đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với ngân hàng xác minh nguồn gốc số tiền. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an xác định được chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Lê Văn Quyết (trú TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Công an đã hướng dẫn các thủ tục cần thiết để nhận lại tài sản.

Đến ngày 09/4/2026, tại trụ sở Công an phường Liên Chiểu, dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng, em Lê Thành Luân đã tự nguyện trao trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm, bảo đảm đúng quy định, nhanh chóng và an toàn.

Chiều 29/4, Công an phường Liên Chiểu phối hợp với Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức biểu dương em Lê Thành Luân (lớp 23TDH2, khóa 23) vì hành động trung thực, kịp thời trình báo và hoàn trả số tiền lớn do người khác chuyển nhầm.﻿

Phát biểu tại buổi biểu dương, đại diện Công an phường và nhà trường ghi nhận, đánh giá cao hành động đẹp của em Lê Thành Luân; đồng thời cho rằng đây là nghĩa cử đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về lòng trung thực, ý thức trách nhiệm công dân trong cộng đồng, đặc biệt là trong môi trường học đường.

Theo Công an TP Đà Nẵng﻿