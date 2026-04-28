Phát hiện 28 triệu đồng tiền mặt nhiều mệnh giá cùng điện thoại iPhone 14 pro ở sân bóng, công an yêu cầu một người đàn ông tới làm việc

Công an xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên mới đây đã tiếp nhận tin báo của người dân về một túi xách bị bỏ quên tại sân bóng đá Trung Anh thuộc thôn Khu 1, xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên, Công an xã Ngân Sơn. Công an xã đã nhanh chóng xác minh và làm việc với chủ sở hữu.

Cán bộ Công an xã Ngân Sơn trao trả tài sản cho người đánh rơi

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 26/4/2026, Công an xã Ngân Sơn tiếp nhận tin báo của chị Đinh Thị Loan, sinh năm 1987, trú tại thôn Khu Phố, xã Ngân Sơn về việc phát hiện một túi xách màu đen bị bỏ quên tại khu vực sân bóng đá Trung Anh chưa xác định được chủ sở hữu. Công an xã đã phối hợp kiểm tra, xác minh, tại khu vực gần cổng vào sân bóng, phát hiện 01 túi xách da màu đen, qua kiểm tra, bên trong túi có tiền mặt với nhiều mệnh giá, tổng số tiền hơn 28 triệu đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu IPhone 14 Pro và một số tài sản khác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Ngân Sơn đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và xác định chủ sở hữu tài sản trên là anh Phạm Văn Anh, tạm trú tại thôn Khu I, xã Ngân Sơn. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã tiến hành trao trả toàn bộ tài sản cho công dân theo đúng quy định.

Nhận lại tài sản, anh Phạm Văn Anh bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an xã Ngân Sơn cùng chị Đinh Thị Loan vì tinh thần trách nhiệm, trung thực và sự hỗ trợ kịp thời.

Nguồn tin: Công an xã Ngân Sơn