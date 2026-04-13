Xe ôm không lấy tiền vì tưởng khách khổ, bà cô rút ra sấp tiền mặt 500k đáp lại: Cái kết bất ngờ của câu chuyện

Một đoạn clip ngắn được tài xế xe ôm công nghệ đăng tải trên TikTok những ngày gần đây đang khiến dân mạng vừa bật cười vừa thấy ấm lòng. Theo đó, nam tài xế chở một vị khách lớn tuổi đến bệnh viện nhưng anh nhất quyết không lấy phí vì thấy bà có phần khắc khổ. Tuy nhiên, nội dung của đoạn clip khiến netizen phải bất ngờ khi vị khách này một mực đòi trả tiền.

Trong clip, người phụ nữ lớn tuổi còn hóm hỉnh nói rằng: “Cô không chịu đâu, để cô trả tiền. Cái gì không có chứ cô có tiền. Cô không có gì ngoài điều kiện đâu con”. Vừa nói, người phụ nữ này vừa rút trong ví ra một xấp tiền nhiều mệnh giá từ nhỏ tới lớn. Cũng chính bởi hành động này khiến nam tài xế bất ngờ, bày tỏ: “Tưởng cô khổ không á, ai dè…”.

Đoạn clip của nam tài xế xe ôm công nghệ đang viral trên MXH.

Được biết, tài xế xe ôm công nghệ trong đoạn clip trên là Phạm Anh Tuấn (SN 2004, quê quán Đồng Nai). Chia sẻ với chúng tôi, Anh Tuấn cho hay công việc chạy xe ôm công nghệ là “nghề tay trái”, chỉ làm thêm khi rảnh. Do đó mỗi chuyến đi nếu thuận tiện, cậu bạn sẽ ghi lại những kỉ niệm thú vị.

Kể lại câu chuyện vô tình gặp trúng “phù bà”, Anh Tuấn nói: “Hôm ấy mình đấy mình đang dừng ở quán cafe trên đường Phan Văn Trị (TP.HCM) định vào uống nước thì vô tình gặp cô trong video. Cô nói chở cô qua bệnh viện 175 để khám bệnh. Lúc đó mình cũng chia sẻ để xem đường trên bản đồ rồi mới tính giá tiền. Tuy nhiên thấy khoảng cách cũng chỉ 3km nên mình quyết định không lấy tiền. Với lại, nhìn bề ngoài mình cảm giác cô đã lớn tuổi, cũng khắc khổ mà còn đi khám bệnh một mình nữa, nên mình nghĩ sẽ tặng cô cuốc xe này” .

Trên đường di chuyển, Anh Tuấn cho hay cả hai cũng có trò chuyện, tâm sự về cuộc sống của nhau. “Cô có nói với mình rằng cô là người gốc ở TP.HCM, có mấy đứa con nhưng đều đi làm bận nên không ai đưa đi bệnh viện cùng được. Cô cũng chia sẻ rằng bình thường thì cô đi bộ vì không biết sử dụng ứng gọi xe, mà nếu đi xe lạ thì sợ lừa đảo. Thấy vậy mình càng thương cô hơn” .

Sau khi xem quãng đường không quá xa, Anh Tuấn quyết định chở miễn phí, không lấy tiền

Nam tài xế bày tỏ nhìn vẻ ngoài của cô khắc khổ, lại đi khám 1 mình nên rất bất ngờ khi cô hóm hỉnh nói: "Gì không có chứ tiền cô đầy, cô có điều kiện mà con"

Cũng bởi vậy mà khi tới bệnh viện, Anh Tuấn nhất quyết không lấy tiền nhưng không thành công vì liên tục bị “giục” nhận tiền. “ Lần đầu cô còn mang ra một xấp tiền 500k và nói không có tiền lẻ. Nhưng rồi cô lại lấy tiếp trong túi ra một xấp tiền khác đủ mệnh giá, có cả tiền lẻ như trong video mình quay. Thấy vậy, mình nói nhận 10k thôi nhưng cô nhất không đồng ý, rồi cuối cùng hai cô cháu thống nhất là 20k” , Anh Tuấn kể lại.

Chia sẻ thêm về đoạn clip, Anh Tuấn cho biết không nghĩ rằng lại viral và được mọi người quan tâm nhiều như vậy. Nam tài xế nói: “Mình chỉ tính đăng vui làm kỷ niệm thôi vì thấy câu trả lời của cô hài hước và cô cũng khá giả so với suy nghĩ ban đầu của mình. Không ngờ lại thu hút sự quan tâm của mọi người. Nhưng mình không xin số liên lạc của cô nên không thể kể cho cô nghe được” .

Anh Tuần hiện đang làm 3 công việc một lúc, trong đó chạy xe ôm công nghệ chỉ làm khi rảnh để có thêm thu nhập

Ngoài ra, Anh Tuấn cũng bày tỏ việc chạy xe ôm dù chỉ là công việc làm thêm nhưng lại khiến anh chàng có nhiều niềm vui, cảm xúc hơn trong cuộc sống. Bởi mỗi chuyến xe lại được gặp một người mới với nhiều câu chuyện khác nhau.

“Mình cũng thường hay giúp nhiều cô chú lớn tuổi lắm nhưng mình không hay đăng lên mạng xã hội như vậy. Mình chỉ làm vì mục đích bản thân muốn vậy thôi vì thấy họ vui vẻ hơn và bản thân mình cũng thấy hạnh phúc” , Anh Tuấn chia sẻ.