Vì sao mặt mốc trắng sau bôi kem chống nắng?

Kem chống nắng là vật bất ly thân với bất cứ ai, đặc biệt là chị em phụ nữ. Nhưng có một vấn đề thường gặp khi thoa kem chống nắng là để lại vệt trắng, vết mốc trắng trên da, đôi khi lem nhem rất mất thẩm mỹ.

DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, thứ chúng ta đang nói đến chính là w ite cast, chỉ hiện tượng da bị trắng bệch, loang lổ sau khi thoa kem chống nắng. Đây là vấn đề quang học thuần túy, không phải phản ứng dị ứng hay tương kỵ với da.

Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này?

DS Khuê Vũ nhận định:

Nguyên nhân gốc rễ: Bản chất của hoạt chất lọc UV vật lý

Các hoạt chất chống nắng vô cơ, Titanium Dioxide (TiO₂) và Zinc Oxide (ZnO), có khả năng vừa hấp thụ tia UV, vừa tán xạ ánh sáng. Ở kích thước hạt lớn (micro, không phải nano), chúng không chỉ tán xạ UV mà còn tán xạ cả ánh sáng khả kiến, tạo ra lớp màng trắng đục nhìn thấy bằng mắt thường.

Nhiều người bị mốc trắng mặt sau bôi kem chống nắng. Ảnh minh họa: Internet

Về mặt kỹ thuật: TiO₂ có chỉ số chiết suất khoảng 2,5-2,7, trong khi bề mặt da chỉ khoảng 1,4-1,5. Sự chênh lệch lớn này tạo ra hiện tượng tán xạ ánh sáng mạnh (mie scattering), khiến ánh sáng khả kiến bị phản xạ khuếch tán thay vì đi xuyên qua, dẫn đến hiệu ứng trắng bệch (white cast).

Hiểu đơn giản: Lớp kem giống như một "lớp bột mịn" phủ trên da. Khi ánh sáng chiếu vào, thay vì đi xuyên xuống da, nó bị hắt ngược ra nhiều hướng nên mắt nhìn thấy da sáng bệch lên.

Càng nhiều "hạt bột" (bôi dày, hạt to, phân tán kém) thì ánh sáng bị bật lại càng mạnh, nên mặt càng trắng rõ.

"Mức độ white cast không chỉ phụ thuộc vào loại hoạt chất mà còn phụ thuộc vào kích thước hạt (micro vs nano), độ phân tán của hạt trong công thức và nồng độ sử dụng. Hạt càng lớn, phân tán càng kém hoặc nồng độ càng cao thì hiệu ứng trắng càng rõ", DS Khuê Vũ cho biết.

Ngược lại, các màng lọc hữu cơ (chemical filters) như Avobenzone hay Tinosorb chủ yếu hấp thụ tia UV và chuyển hóa thành nhiệt, nên thường ít hoặc không gây white cast trên da.

Các yếu tố làm white cast nặng hơn

Theo DS Khuê Vũ, có 6 nguyên nhân chủ yếu:

1. Bôi lớp quá dày một lần

Lớp kem càng dày, mật độ hạt TiO₂/ZnO càng cao, tán xạ ánh sáng càng mạnh. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất khiến mặt trắng như vôi dù kem không hề nặng.

2. Da khô hoặc nhiều tế bào chết

Bề mặt da sần sùi, không đều khiến kem đọng thành mảng dày ở các vùng da thô ráp thay vì trải đều thành màng mỏng. Kết quả là white cast xuất hiện loang lổ, không đồng đều.

DS Khuê Vũ chia sẻ nguyên nhân bị mốc trắng mắt khi bôi kem chống nắng và giải pháp đi kèm. Ảnh: DSCC

3. Kỹ thuật thoa sai

Xoa mạnh hoặc miết vòng tròn khiến kem bị dồn cục ở một số vùng, đồng thời phá vỡ màng phân tán đều của hạt khoáng. Các vùng da nếp gấp như hai bên mũi, rãnh cười thường bị trắng nặng nhất do kem bị dồn vào đây.

4. Xung đột với lớp dưỡng trước đó (pilling)

Một số sản phẩm dưỡng chứa silicone (như dimethicone), polymer tạo film (carbomer, acrylates) hoặc có kết cấu quá dày, nếu chưa thấm hoàn toàn có thể không tương thích với kem chống nắng phía trên.

Khi thoa, ma sát khiến các lớp này “cuộn lại” thành vụn nhỏ (pilling), đồng thời làm hạt TiO₂/ZnO bị gom lại thành cụm thay vì phân tán đều. Kết quả là da vừa bị vón cục vừa trắng loang, thường bị nhầm là kem chống nắng “bị mốc”.

5. Chồng lớp không đúng cách

Thoa kem chống nắng lên lớp dưỡng ẩm còn ướt làm pha loãng và xáo trộn phân bố hạt khoáng, một số vùng đặc hơn, gây loang lổ.

6. Kết cấu kem không phù hợp điều kiện khí hậu

Tại Việt Nam, độ ẩm cao (RH > 80%) làm chậm bay hơi dung môi trong kem. Các dòng kem đặc, dạng cream nặng khó trải đều và dễ đọng lại thành lớp dày, làm trắng rõ hơn so với dạng sữa hoặc lỏng.

Làm thế nào để tránh mặt bị mốc trắng sau bôi kem chống nắng?

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt da

Tẩy tế bào chết định kỳ 2-3 lần/tuần bằng AHA hoặc BHA. Bề mặt da phẳng, đều giúp kem trải thành màng mỏng đồng nhất, giảm đáng kể white cast.

Ảnh minh họa: Internet.

Bước 2: Chia lượng kem thành 2 lớp mỏng

Thay vì bôi một lượng lớn một lần, bạn nên chia lượng tương đương đồng xu thành 2 lần. Bôi lớp đầu, chờ 1-2 phút cho màng hạt khoáng ổn định, rồi mới bôi lớp hai. Mỗi lớp mỏng tán xạ ít ánh sáng hơn một lớp dày gấp đôi.

Bước 3: Đổi kỹ thuật xoa sang vỗ nhẹ (patting)

Chấm kem thành 5 điểm nhỏ trên mặt (trán, 2 má, mũi, cằm) rồi vỗ nhẹ và đều bằng đầu ngón tay. Tránh xoa miết. Kỹ thuật này giúp hạt khoáng phân bổ đồng đều hơn trên toàn bộ bề mặt.

Bước 4: Chờ đủ thời gian giữa các lớp

Sau bước dưỡng ẩm, chờ tối thiểu 30–60 giây để lớp dưỡng thấm hoàn toàn trước khi thoa kem chống nắng. Điều này đặc biệt quan trọng để tránh hiện tượng vón cục (pilling).

Bước 5: Chọn kết cấu phù hợp

Ưu tiên dạng sữa (milk) hoặc lỏng (fluid) cho khí hậu nóng ẩm. Các dòng có màu nhẹ (tinted) giúp trung hòa white cast hiệu quả mà không cần thêm bước trang điểm. Nếu muốn giảm hẳn white cast, có thể cân nhắc kem dùng hạt nano TiO₂/ZnO hoặc chuyển sang kem hybrid (kết hợp cả filter vật lý và hóa học).

Nếu dùng những cách trên rồi bạn vẫn chưa hết tình trạng mặt mốc trắng sau bôi kem chống nắng, lời khuyên cho bạn là: Hãy tìm đến dược sĩ, chuyên gia da liễu, bác sĩ da liễu để được tìm hiểu rõ nguyên nhân, đồng thời chọn sản phẩm chống nắng tốt nhất, thẩm mỹ nhất cho làn da của mình nhé!