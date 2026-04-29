Có những khoản tiền tưởng lãng phí nhưng lại giúp cuộc sống của bạn dễ thở hơn

Theo Như Anh | 29-04-2026 - 20:50 PM | Sống

Không phải khoản chi nào nhìn qua cũng hợp lý. Có những khoản tiền từng bị xem là “không cần thiết”, nhưng khi trải nghiệm, nhiều phụ nữ nhận ra chúng giúp tiết kiệm thời gian, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng sống rõ rệt. Quan trọng không phải chi ít hay nhiều, mà là chi vào những thứ giúp cuộc sống vận hành nhẹ nhàng hơn.

Chi cho đồ giúp giảm việc lặp lại mỗi ngày

Nhiều phụ nữ từng ngần ngại mua các thiết bị gia dụng vì nghĩ rằng có thể tự làm thủ công để tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, những công việc lặp lại như lau nhà, rửa bát, nấu ăn nhiều bước có thể chiếm khá nhiều thời gian trong tuần.

Một món đồ giúp giảm bớt thao tác mỗi ngày không chỉ tiết kiệm công sức, mà còn giúp duy trì năng lượng cho những việc quan trọng hơn.

Khi tính theo thời gian sử dụng dài hạn, chi phí thực tế của những món này thường thấp hơn cảm nhận ban đầu.

Chi cho thực phẩm tốt hơn giúp giảm lo lắng âm thầm

Thực phẩm chất lượng cao hơn thường có giá cao hơn một chút, nhưng lại giúp nhiều người cảm thấy an tâm hơn khi chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Không ít phụ nữ chia sẻ rằng họ từng mua đồ rẻ hơn nhưng lại phải bỏ đi vì không dùng hết hoặc không đảm bảo chất lượng.

Việc chọn thực phẩm phù hợp giúp giảm cảm giác băn khoăn sau mỗi lần đi chợ.

Khoản chi này tuy nhỏ nhưng tác động tích cực trong thời gian dài.

Chi cho dịch vụ giúp tiết kiệm thời gian

Một số dịch vụ như giao thực phẩm, dọn nhà định kỳ hoặc giặt sấy giúp giảm bớt khối lượng việc cần xử lý sau giờ làm.

Trong bối cảnh nhiều người vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình, thời gian nghỉ ngơi trở nên quan trọng hơn trước. Khoản chi này thường mang lại cảm giác nhẹ đầu, đặc biệt trong những giai đoạn công việc bận rộn.

Nhiều người nhận ra họ làm việc hiệu quả hơn khi không phải xử lý quá nhiều việc nhỏ cùng lúc.

Chi cho trải nghiệm cá nhân giúp cân bằng cuộc sống

Một buổi tập yoga, một lớp học ngắn hoặc đơn giản là một hoạt động thư giãn giúp giảm căng thẳng đáng kể.

Những trải nghiệm này không tạo ra tài sản hữu hình, nhưng giúp duy trì tinh thần tích cực trong thời gian dài. Khi tâm lý ổn định, nhiều người có xu hướng chi tiêu hợp lý hơn và ít mua sắm bốc đồng.

Khoản chi cho trải nghiệm thường mang lại giá trị khó đo bằng tiền.

Chi cho quỹ dự phòng giúp giảm áp lực vô hình

Thoạt nhìn, việc dành tiền để "không dùng đến" có thể khiến nhiều người cảm thấy chưa cần thiết. Tuy nhiên, khoản tiền dự phòng giúp giảm bớt lo lắng khi có tình huống bất ngờ.

Chỉ cần có một khoản tích lũy nhỏ, nhiều phụ nữ cho biết họ cảm thấy tự tin hơn khi đưa ra các quyết định tài chính. Cảm giác an tâm này có thể ảnh hưởng tích cực đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống.

Không phải khoản chi nào cũng nên cắt giảm

Tiết kiệm là cần thiết, nhưng cắt giảm mọi khoản chi đôi khi khiến cuộc sống trở nên nặng nề.

Những khoản tiền giúp giảm căng thẳng, tiết kiệm thời gian hoặc cải thiện sức khỏe thường mang lại lợi ích lâu dài.

Nhiều phụ nữ hiện đại bắt đầu coi chi tiêu là công cụ để tạo sự ổn định, thay vì chỉ là bài toán giảm chi phí.

Khi chi đúng vào những thứ thực sự cần thiết, cuộc sống có thể trở nên nhẹ nhàng hơn mà không cần phải chi quá nhiều tiền.

Công an TPHCM khuyến cáo quy định mới, người đi máy bay lưu ý

Công an TPHCM khuyến cáo quy định mới, người đi máy bay lưu ý Nổi bật

Khách gửi tiết kiệm 19 tỷ đồng được 1 tuần đã nhận lãi hơn 1 tỷ, 2 năm sau phát hiện số dư bằng 0, tòa án tuyên bố: "Ngân hàng chỉ phải chịu 30% trách nhiệm"

Khách gửi tiết kiệm 19 tỷ đồng được 1 tuần đã nhận lãi hơn 1 tỷ, 2 năm sau phát hiện số dư bằng 0, tòa án tuyên bố: "Ngân hàng chỉ phải chịu 30% trách nhiệm" Nổi bật

Học sinh Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) liên tiếp nhận thư mời từ các đại học danh giá

Học sinh Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) liên tiếp nhận thư mời từ các đại học danh giá

20:30 , 29/04/2026
Lời khuyên cho người thường xuyên mua đồ ăn ngoài

Lời khuyên cho người thường xuyên mua đồ ăn ngoài

20:25 , 29/04/2026
Sự thật về một "nữ hoàng ảnh lịch" đẹp như tiên giáng trần, không bút mực nào tả xiết

Sự thật về một "nữ hoàng ảnh lịch" đẹp như tiên giáng trần, không bút mực nào tả xiết

20:16 , 29/04/2026
Nam giới bắt đầu già đi sẽ có 3 dấu hiệu trên cơ thể: Nếu bạn không có bất cứ dấu hiệu nào thì chứng tỏ vẫn còn rất trẻ!

Nam giới bắt đầu già đi sẽ có 3 dấu hiệu trên cơ thể: Nếu bạn không có bất cứ dấu hiệu nào thì chứng tỏ vẫn còn rất trẻ!

19:45 , 29/04/2026

