Lời khuyên đến những gia đình đang trồng cây vạn tuế

Cây vạn tuế là loại cây được yêu thích trong cảnh quan sân vườn. Không chỉ góp phần tạo điểm nhấn cho không gian sống, loài cây này còn mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp liên quan đến sức khỏe, tài lộc và sự bình an.

Trong quan niệm dân gian, vạn tuế thuộc bộ “tam đa” gồm phúc – lộc – thọ, bên cạnh cây sung (phúc) và lộc vừng (lộc). Với hình dáng vững chãi, sức sống dẻo dai, vạn tuế được xem là biểu tượng của sự kiên trì, bền bỉ và ý chí vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, nhờ tuổi thọ cao, loài cây này còn tượng trưng cho sự trường tồn, lâu dài, gắn với mong ước về sức khỏe và tuổi thọ cho các thành viên trong gia đình.

Nhiều người tin rằng, trồng vạn tuế trong khuôn viên nhà có thể xua đuổi điều không may. Sự hiện diện của cây còn được cho là mang lại sự yên ấm, hòa thuận, giúp gia chủ thuận lợi trong công việc, cuộc sống ổn định, con cháu được hưởng phúc lâu dài. Với ý nghĩa đó, vạn tuế thường được ví như một “cây gia bảo”, có thể gắn bó qua nhiều thế hệ.

Về mặt ứng dụng, ngoài giá trị cảnh quan, một số bộ phận của cây như lá, hoa, hạt còn được sử dụng trong y học cổ truyền. Lá vạn tuế cũng thường được dùng trong trang trí, cắm hoa nhờ hình dáng đẹp và độ bền cao.

Cây vạn tuế còn đòi hỏi sự chăm sóc và bố trí hợp lý để phát huy tối đa giá trị. Trên thực tế, việc lựa chọn vị trí đặt cây cũng như áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp sẽ quyết định trực tiếp đến sức sống, hình dáng và “nguồn năng lượng” mà cây mang lại trong không gian sống. Dưới đây là 2 lưu ý quan trọng khi trồng cây vạn tuế mà gia đình nào cũng nên ghi nhớ:

1. Cách bày trí cây vạn tuế hợp phong thủy

Để phát huy tối đa giá trị thẩm mỹ và phong thủy, việc lựa chọn vị trí đặt cây vạn tuế cũng là điều quan trọng. Theo các chuyên gia, vạn tuế phù hợp với những không gian rộng rãi, thoáng đãng như phòng khách, đại sảnh, hành lang hoặc sân vườn.

Một trong những vị trí được cho là tốt về phong thủy là đặt cây đối xứng hai bên cổng chính hoặc cửa ra vào nhằm tạo thế “trấn trạch”. Ngoài ra, cây cũng có thể được sử dụng làm điểm nhấn trung tâm trong tiểu cảnh sân vườn, đặc biệt với những cây lâu năm, kích thước lớn.

Tuy nhiên, gia chủ cần lưu ý không trồng cây chắn ngay lối đi chính hoặc giữa cửa ra vào vì có thể cản trở luồng sinh khí lưu thông. Bên cạnh đó, gia chủ cũng không nên đặt cây trong không gian kín như phòng ngủ, vừa ảnh hưởng đến phong thủy, vừa gây bất tiện trong sinh hoạt.

Một điểm quan trọng khác mà gia chủ cần chú ý là cần đặt cây ngoài tầm với của trẻ nhỏ. Nguyên nhân là vì lá vạn tuế có đầu nhọn và một số bộ phận chứa độc tố, có thể gây tổn thương nếu tiếp xúc không đúng cách.

2. Kỹ thuật chăm sóc để cây phát triển tốt

Vạn tuế là loại cây có sức sống mạnh, không quá kén đất, tuy nhiên để cây phát triển tốt, bạn nên sử dụng hỗn hợp đất trồng gồm đất thịt trộn với xỉ than, tro trấu và phân chuồng hoai mục.

Bên cạnh đó, đây là loại cây ưa sáng nên cần được đặt ở nơi có ánh nắng tự nhiên. Nếu thiếu sáng, cây dễ phát triển kém, lá dài bất thường, màu nhạt, làm giảm giá trị thẩm mỹ và phong thủy.

Vạn tuế có khả năng chịu hạn tốt nên không cần tưới quá thường xuyên. Trung bình 3–5 ngày tưới một lần là đủ, riêng vào mùa hè hoặc giai đoạn sinh trưởng mạnh, có thể tăng lên 2–3 ngày/lần.

Trong thời kỳ cây phát triển, bạn nên bón phân định kỳ 1–2 lần mỗi tháng để bổ sung dinh dưỡng cho cây. Có thể sử dụng phân urê hoặc các nguồn dinh dưỡng tự nhiên như nước vo gạo ủ lên men để giúp cây sinh trưởng ổn định.

(Tổng hợp)