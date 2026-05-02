Loại rau gia vị tưởng chỉ "để cho thơm", ai ngờ tốt từ xương đến mắt, bảo vệ tim mạch: Vài nghìn cả bó

Đó chính là loại rau có cái tên rất đặc biệt: Thì là. Trong gian bếp Việt, rau thì là từ lâu đã trở thành "linh hồn" chẳng nỡ thiếu của những nồi canh cá hay đĩa chả cá thơm lừng. Với mùi hương thanh tao đặc trưng, loại rau này thường bị nhiều người lầm tưởng chỉ là kẻ "làm nền" để át mùi tanh. Thế nhưng, đằng sau những nhành lá hình kim mỏng manh với giá chỉ vài nghìn đồng mỗi bó lại là một kho tàng dưỡng chất quý giá, có nhiều lợi ích sức khỏe đến ngỡ ngàng.

Rau thì là chứa những chất gì?

Dù có thân hình mảnh khảnh, rau thì là lại sở hữu một hồ sơ dinh dưỡng đáng kinh ngạc. Loại rau gia vị này chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, đi cùng hệ thống Vitamin phong phú như vitamin C, vitamin A và đặc biệt là vitamin K. Bên cạnh đó, thì là còn cung cấp các ion khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như kali, canxi, sắt và manganese. Đáng chú ý nhất là các hợp chất thơm, tinh dầu tự nhiên và các flavonoid chống oxy hóa mạnh mẽ ẩn chứa trong từng nhành lá xanh mướt.

Từ lâu, thì là đã được người Việt tận dụng trong cả ẩm thực lẫn y học. Loại rau này được dùng triệt để từ lá, thân đến hạt vì chúng đều thuộc nhóm thực phẩm và dược phẩm có chung nguồn gốc.

Trong ẩm thực thì dùng như loại rau gia vị cho nhiều món canh, kho, nhân bánh bao, rán chung với bột mì thành bánh... Trong y học cổ truyền, rau thì là có thể dùng tươi hoặc thái khúc phơi khô để sắc nước uống nhằm điều hòa tỳ vị, trừ thấp và bổ dương. Hạt thì là sau khi sao vàng cũng là vị thuốc quý giúp điều hòa khí huyết, kháng khuẩn và giải độc hiệu quả trong những ngày thời tiết giao mùa. Nhiều người còn thích treo thì là trong nhà để tạo hương thơm, khử mùi khó chịu hay giảm côn trùng.

Ăn rau thì là nhận được những lợi ích sức khỏe gì?

Nếu biết tận dụng thì là đúng cách, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích đến bất ngờ. Nổi bật như:

- Củng cố hệ xương khớp vững chắc: Nhờ hàm lượng canxi và vitamin K vượt trội, rau thì là giúp tăng cường mật độ xương, ngăn ngừa tình trạng loãng xương và hỗ trợ hệ khung xương dẻo dai.

- Bảo vệ thị lực và đôi mắt: Sự hiện diện của vitamin A và các hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ võng mạc, giảm mỏi mắt và ngăn ngừa nguy cơ đục thủy tinh thể do tuổi tác.

- Tăng cường sức khỏe tim mạch: Lượng kali dồi dào giúp điều hòa huyết áp, kết hợp với các hoạt chất giúp hạ cholesterol xấu, bảo vệ thành mạch và ngăn ngừa các biến chứng tim mạch.

- Hỗ trợ hệ tiêu hóa vượt trội: Tinh dầu và chất xơ trong rau thì là kích thích nhu động ruột, giúp điều hòa tỳ vị, loại bỏ tình trạng đầy hơi, khó tiêu và làm giảm áp lực cho dạ dày.

- Kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên: Các hợp chất thơm trong thì là có đặc tính kháng khuẩn mạnh, giúp tiêu diệt vi khuẩn có hại và hỗ trợ làm dịu các ổ viêm nhiễm bên trong cơ thể.

- Điều hòa khí huyết và giải độc: Rau thì là hỗ trợ quá trình lưu thông máu thuận lợi, giúp thanh lọc cơ thể, trừ thấp và hỗ trợ gan thận thải độc hiệu quả trong mùa hè nóng nực.

- Kiểm soát đường huyết hiệu quả: Các nghiên cứu cho thấy rau thì là có khả năng hỗ trợ ổn định chỉ số Glucose trong máu, giúp ngăn ngừa các nguy cơ liên quan đến bệnh tiểu đường.

Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng rau thì là

Để rau thì là phát huy tối đa công dụng mà không gây tác dụng phụ, bạn cần lưu ý một số điểm sau:

- Lượng ăn vừa đủ: Không nên lạm dụng quá nhiều trong một bữa ăn; mỗi ngày chỉ nên dùng khoảng 100 đến 200g rau tươi để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

- Đối tượng cần thận trọng: Phụ nữ mang thai không nên ăn lượng lớn rau thì là vì tinh dầu nồng độ cao có thể gây kích thích tử cung. Người chuẩn bị phẫu thuật nên hạn chế dùng để tránh ảnh hưởng đến lượng đường huyết.

- Người dễ bị dị ứng: Những ai có tiền sử dị ứng với các cây họ Hoa tán (như cà rốt, cần tây) cần lưu ý khi ăn rau thì là để tránh các phản ứng ngoài ý muốn.

- Cách chế biến tốt nhất: Nên thêm rau vào món ăn khi sắp tắt bếp để giữ trọn vẹn lượng tinh dầu và vitamin C dễ bay hơi. Tuyệt đối không nấu rau quá lâu ở nhiệt độ cao vì sẽ làm mất đi hương vị và hoạt chất quý.

Nguồn và ảnh: Sohu, Eat This, Family Doctor