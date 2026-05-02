Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo quan trọng từ Vietnam Airlines: Hành khách tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất chú ý

Theo Hữu Thắng | 02-05-2026 - 22:21 PM | Sống

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vừa có thông báo đến hành khách có hành trình trong các chuyến bay đến, đi từ sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất tối ngày 2/5.

Tối ngày 2/5, do diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết với mưa giông lớn xuất hiện tại khu vực sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, hãng hàng không Vietnam Airlines đã phát đi thông báo khẩn nhằm cập nhật tình hình khai thác tới hành khách. Theo tình hình thực tế, nhiều chuyến bay có lịch trình đến và đi từ hai cảng hàng không nhộn nhịp nhất cả nước này có thể sẽ phải điều chỉnh lại giờ khai thác hoặc phải bay vòng chờ thời tiết ổn định mới có thể hạ cánh. Đây là tình huống thời tiết bất khả kháng, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch di chuyển của nhiều người trong tối nay.

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã gửi lời cáo lỗi sâu sắc và bày tỏ sự tiếc nuối khi phải thay đổi kế hoạch khai thác bay ngoài ý muốn. Tuy nhiên, Vietnam Airlines nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay và hàng trăm sinh mạng trên không luôn là nguyên tắc tối thượng, không thể thỏa hiệp trong ngành hàng không. Hãng rất mong nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông từ phía hành khách đối với những bất tiện không mong muốn do yếu tố thời tiết gây ra.

Để chủ động sắp xếp lịch trình và không bị lỡ các thông tin quan trọng, hành khách đang có kế hoạch di chuyển qua sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong thời điểm này được khuyến cáo nên thường xuyên theo dõi các thông báo mới nhất. Vietnam Airlines luôn túc trực đội ngũ nhân sự để sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp 24/7 thông qua hệ thống đường dây nóng 1900 1100, giúp giải đáp mọi thắc mắc và đưa ra phương án xử lý vé linh hoạt cho khách hàng.

Bên cạnh đó, người dân cũng có thể nhắn tin trực tiếp tới trang Facebook Fanpage hoặc trang Zalo chính thức của Vietnam Airlines để được đội ngũ chăm sóc khách hàng hướng dẫn chi tiết. Ngoài các kênh trực tuyến, hành khách hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp với hệ thống phòng vé và các đại lý ủy quyền chính thức của hãng trên toàn quốc để nắm bắt thông tin chuyến bay một cách chính xác và nhanh chóng nhất.

Theo Hữu Thắng

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân dồn về cửa ngõ Hà Nội sớm sau kỳ nghỉ, CSGT tạm đóng đường phân luồng

Người dân dồn về cửa ngõ Hà Nội sớm sau kỳ nghỉ, CSGT tạm đóng đường phân luồng Nổi bật

Năm nay học sinh toàn quốc nghỉ hè thế nào?

Năm nay học sinh toàn quốc nghỉ hè thế nào? Nổi bật

Lời khuyên của công an tới tất cả những ai giao dịch mua bán bất động sản

Lời khuyên của công an tới tất cả những ai giao dịch mua bán bất động sản

22:18 , 02/05/2026
Loại rau gia vị tưởng chỉ "để cho thơm", ai ngờ tốt từ xương đến mắt, bảo vệ tim mạch: Vài nghìn cả bó

Liên tiếp 4 trẻ nhập viện do đuối nước: Bệnh viện Nhi trung ương cảnh báo nguy cơ đuối nước ở trẻ em dịp nghỉ lễ

Khởi tố nữ kế toán trường mầm non sinh năm 1987

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên