Tôi áp dụng 5 tư thế "thần thánh" này khi đi du lịch, ảnh nào lên cũng tự nhiên - sống động như tạp chí

Tôi vốn là tuýp người chụp ảnh rất đơ. Mỗi lần đi du lịch, đứng trước ống kính là y như rằng tay chân không biết để đâu, miệng cười gượng, mắt đảo lung tung. Về xem lại ảnh thì thất vọng vì bao nhiêu cảnh đẹp đều bị "phí" bởi dáng đứng cứng đơ như tượng. Mãi đến khi học theo các travel blogger nổi tiếng và thử nghiệm nhiều chuyến đi, tôi mới rút ra được bộ tư thế "tủ" ai cũng làm được, không cần đẹp xuất sắc, không cần body hoàn hảo, chỉ cần một chút tự tin và đúng kỹ thuật.

Bí mật số 1: Mang theo "đạo cụ" nhỏ - đừng để tay trống không

Đây là sai lầm lớn nhất của hội mới tập chụp ảnh du lịch. Khi tay không cầm gì, người ta thường lúng túng, không biết đặt tay ở đâu cho tự nhiên. Giải pháp đơn giản đến không ngờ: Mang theo vài món "đạo cụ" nhỏ. Một chiếc kính râm, một chiếc mũ cói rộng vành, một chiếc túi vải mềm, một bó hoa nhỏ mua dọc đường, hay đơn giản là một ly cà phê take-away. Những món đồ này không chỉ làm điểm nhấn cho bức ảnh mà còn cho bạn "việc để làm", cầm kính lên, chỉnh mũ, vuốt tóc, đặt túi xuống cát. Mỗi động tác tự nhiên ấy đều cho ra một khoảnh khắc đẹp.

Bí mật số 2: Đừng đứng yên - hãy chuyển động

Đây là điều thay đổi hoàn toàn ảnh du lịch của tôi. Thay vì đứng cứng đơ trước ống kính, hãy yêu cầu người chụp bật chế độ chụp liên tục, rồi bạn… di chuyển. Vuốt tóc nhẹ nhàng. Quay đầu nhìn ra biển. Nhón chân lên rồi hạ xuống. Bước đi vài bước. Thậm chí - chạy! Một tấm ảnh chụp khoảnh khắc bạn đang chạy trên cát, váy bay tung, tóc gió thổi sẽ luôn đẹp gấp mười lần một tấm pose cứng. Bí quyết là đừng tạo dáng - hãy tạo chuyển động, và để máy bắt khoảnh khắc.

Bí mật số 3: Mở rộng cơ thể - động tác càng lớn, ảnh càng nổi bật

Phần lớn chúng ta khi chụp ảnh đều có xu hướng "co" lại - khoanh tay, khép chân, gò vai. Đó là phản xạ tự vệ tự nhiên trước ống kính, nhưng cũng là kẻ thù số một của ảnh đẹp. Hãy thử ngược lại: Dang rộng hai tay như đang ôm lấy bầu trời, nhấc một chân lên cao, ngả đầu ra sau và cười, vươn vai như vừa thức dậy. Những động tác lớn, dứt khoát luôn cho ra ảnh có sức sống mạnh mẽ - đúng kiểu "tôi đang thật sự sống và tận hưởng chuyến đi này". Đặc biệt khi chụp toàn thân ở những nơi có không gian rộng như bãi biển, đồng cỏ, hay đỉnh núi, động tác càng "to" thì ảnh càng có hồn.

Bí mật số 4: Tận dụng phụ kiện che mặt - cứu tinh cho người ngại máy ảnh

Nếu bạn thuộc tuýp người không tự tin với gương mặt mình lên hình, hoặc đơn giản là hôm đó không kịp trang điểm, thì kính râm và mũ rộng vành chính là "vũ khí bí mật". Một chiếc kính râm dáng vintage, gọng to, không chỉ giúp che đi đôi mắt sưng vì thiếu ngủ mà còn ngay lập tức tạo cảm giác sang chảnh, "tôi đang thật sự đi nghỉ dưỡng". Mẹo nhỏ thêm: Kính râm còn có thể đẩy lên đầu như một chiếc bờm, vừa làm điểm nhấn, vừa giúp khuôn mặt trông cao và thon gọn hơn. Mũ cói cũng vậy - hơi nghiêng, hơi che một bên mắt, lập tức bạn có ngay tấm ảnh "mood" như từ một bộ phim Hàn Quốc.

Bí mật số 5: Tương tác với cảnh - đừng chỉ đứng trước nó

Sai lầm phổ biến: Đứng quay mặt vào ống kính, lưng quay lại với cảnh đẹp đằng sau. Hãy thử ngược lại - quay người vào cảnh, để máy chụp bạn từ phía sau hoặc nghiêng. Bạn đang nhìn ra biển, bạn đang ngẩng đầu nhìn tán cây, bạn đang vuốt nhẹ một bông hoa, bạn đang cúi xuống nhặt vỏ ốc. Những tấm ảnh có sự tương tác giữa người và cảnh luôn kể được một câu chuyện, và câu chuyện chính là thứ làm nên một tấm ảnh đẹp chứ không phải gương mặt hay vóc dáng.

Chụp ảnh du lịch đẹp không phải là việc của riêng những cô nàng xinh đẹp hay có body chuẩn. Đó là việc của bất kỳ ai biết tận hưởng chuyến đi của mình một cách trọn vẹn. Khi bạn thật sự thấy vui, thật sự thấy tự do, thật sự cảm nhận được nắng gió và mùi hương của vùng đất mới - những tấm ảnh sẽ tự nhiên đẹp theo. Và lần tới, khi xách balo lên đường, hãy nhớ: Mang theo một chiếc kính râm, một chiếc mũ rộng vành, và quan trọng nhất - một tâm hồn sẵn sàng để "sống thật chill" trước ống kính.

Mùa du lịch đang gọi tên rồi đấy!