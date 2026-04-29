Người đàn ông đăng ảnh "con vật lạ" lên Facebook, chuyên gia tìm đến: Loài này đã 'sống lại' sau 17 năm

Đăng ảnh con vật lạ lên Facebook, không ngờ chuyên gia lập tức tìm đến

Sự việc xảy ra trên đảo Lāna'i thuộc bang Hawaii (Mỹ), khi một người đàn ông địa phương tình cờ phát hiện một sinh vật có kích thước lớn đang bò trên vỉa hè gần khu dân cư.

Thấy hình dáng khác thường, người này chụp ảnh rồi đăng lên Facebook cá nhân để hỏi bạn bè và cộng đồng mạng xem đây là con gì. Trong ảnh, sinh vật có thân màu xanh lá, khá to, phía sau có phần đuôi nhô lên trông rất lạ mắt.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân địa phương. Không lâu sau, các chuyên gia thuộc tổ chức bảo tồn thiên nhiên Pūlama Lāna'i cũng nhìn thấy hình ảnh này và lập tức tìm đến tận nơi.

Tiến sĩ Rachel Sprague, đại diện đơn vị bảo tồn, cho biết ban đầu chính bà cũng rất bất ngờ khi nhận được thông tin.

"Có người đăng lên Facebook rằng họ nhìn thấy một con sâu xanh khổng lồ đang bò trên vỉa hè. Thành thật mà nói, chúng tôi không nghĩ một loài quý hiếm lại xuất hiện ở nơi dễ thấy như vậy", bà chia sẻ.

Hóa ra là loài vật đã biến mất suốt 17 năm

Sau khi kiểm tra, các chuyên gia xác định "con vật lạ" trong ảnh thực chất là ấu trùng của bướm đêm Blackburn (Manduca blackburni), một loài côn trùng bản địa cực kỳ quý hiếm tại Hawaii.

Đây là lần đầu tiên loài này được ghi nhận xuất hiện trở lại trên đảo Lāna'i kể từ năm 2009, tức sau 17 năm không có dấu vết nào được phát hiện.

Bướm đêm Blackburn được xem là một trong những loài côn trùng bản địa lớn nhất tại Hawaii. Khi trưởng thành, chúng có sải cánh lên tới khoảng 12 cm. Ấu trùng có thể dài khoảng 10 cm, màu xanh lá cây, trên thân có các đốm trắng và một chiếc sừng nhỏ ở đuôi.

Trước đây, loài vật này từng phân bố trên nhiều đảo lớn của Hawaii, nhưng số lượng suy giảm nghiêm trọng do mất môi trường sống và sự tấn công của các loài xâm lấn như kiến, ong bắp cày, ruồi ký sinh.

Vì vậy, bướm đêm Blackburn từng được xếp vào nhóm cần bảo vệ đặc biệt tại Mỹ.

Một bài đăng nhỏ tạo nên phát hiện lớn

Sau khi nhận diện được loài vật quý hiếm, các chuyên gia đã đưa cá thể này về chăm sóc an toàn, hỗ trợ quá trình hóa nhộng rồi trưởng thành trước khi thả về khu vực phù hợp.

Theo giới khoa học, vòng đời của bướm đêm Blackburn khá ngắn. Từ trứng đến trưởng thành kéo dài khoảng 2 tháng, còn khi đã thành bướm, chúng chỉ sống thêm vài tuần đến khoảng một tháng.

Dù chỉ mới phát hiện một cá thể, sự trở lại của loài này vẫn mang ý nghĩa lớn đối với công tác bảo tồn tại Hawaii – nơi từng được gọi là "thủ đô tuyệt chủng của thế giới" vì có tỷ lệ mất mát đa dạng sinh học rất cao.

Phát hiện lần này cũng cho thấy đôi khi những tín hiệu quan trọng không đến từ các phòng thí nghiệm hay chuyến khảo sát tốn kém, mà bắt đầu từ một người dân tò mò đăng ảnh lên Facebook.

(Theo Mauinews, Maui Magazine, Fws)