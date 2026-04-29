Cái khó của nhân sự 10 năm: Không đủ dở để rời đi, nhưng cũng không đủ tốt để bứt phá

10 năm đi làm thường được mặc định là một cột mốc của sự vững vàng: đủ kinh nghiệm, đủ hiểu việc, đủ để “ổn định”. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, đây cũng là giai đoạn nhiều người rơi vào trạng thái khó định nghĩa nhất trong sự nghiệp. Họ không còn là người mới để cần chứng minh, nhưng cũng chưa chắc đang ở vị trí có thể quyết định cuộc chơi. Chính vì vậy, cái khó của nhân sự 10 năm không nằm ở năng lực, mà nằm ở việc họ đang ở một điểm lưng chừng: đủ ổn để ở lại, nhưng không đủ động lực để thay đổi.

Không đủ dở để rời đi, nhưng cũng không đủ tốt để bứt phá

Với nhiều người, quyết định nghỉ việc thường đến từ một “điểm gãy”: áp lực quá lớn, môi trường quá tệ, hoặc cơ hội mới đủ hấp dẫn. Nhưng nhân sự 10 năm lại hiếm khi có một điểm gãy rõ ràng như vậy. Công việc của họ thường đã vào guồng, mức thu nhập có thể chưa phải cao nhất nhưng đủ để duy trì cuộc sống, và môi trường làm việc không có vấn đề nghiêm trọng.

Chính sự “vừa đủ” này tạo ra một dạng trì hoãn rất đặc biệt: họ không có lý do đủ mạnh để rời đi, nhưng cũng không có lực đẩy đủ lớn để tiến lên. Theo thời gian, trạng thái này dễ biến thành một vòng lặp, nơi mỗi năm trôi qua đều giống năm trước, chỉ khác ở việc họ làm nhanh hơn, trơn tru hơn, nhưng không thực sự tiến xa hơn.

Càng ở lâu, càng khó nhìn thấy nhu cầu phải thay đổi

Một trong những thay đổi tinh vi nhất của việc ở lâu trong một môi trường là sự thay đổi về “cảm nhận”. Khi bạn làm việc trong cùng một hệ thống nhiều năm, tiêu chuẩn đánh giá dần trở thành tiêu chuẩn nội bộ, thay vì tiêu chuẩn thị trường. Bạn biết mình đang làm tốt trong phạm vi công việc hiện tại, nhưng lại ít có cơ hội đối chiếu xem “tốt” đó có còn phù hợp với bối cảnh bên ngoài hay không. Điều này không xảy ra một cách đột ngột, mà tích lũy dần theo thời gian. Và đến một lúc nào đó, khoảng cách giữa năng lực thực tế và yêu cầu mới của thị trường bắt đầu xuất hiện, nhưng lại không đủ rõ để tạo thành một tín hiệu cảnh báo. Đây là lý do vì sao nhiều nhân sự lâu năm không hẳn là thiếu năng lực, mà là thiếu sự cập nhật kịp thời.

Ổn định lâu năm và cái bẫy của “ảo giác đang đi đúng hướng”

Có một nghịch lý khá phổ biến: càng ít biến động, người ta càng dễ tin rằng mọi thứ đang ổn. Với nhân sự 10 năm, họ thường có vị trí rõ ràng, mối quan hệ ổn định và cách làm việc đã được “kiểm chứng” trong nội bộ. Những yếu tố này tạo ra cảm giác kiểm soát, rằng mình hiểu công việc, hiểu tổ chức và đang đi đúng hướng.

Tuy nhiên, cảm giác đó đôi khi chỉ phản ánh việc hệ thống chưa thay đổi đủ nhanh, chứ không hẳn là bản thân đang tiến lên tương ứng. Khi môi trường buộc phải thay đổi do tái cấu trúc, do áp lực thị trường hoặc đơn giản là khi họ bước ra ngoài - sự chênh lệch này mới trở nên rõ ràng. Lúc đó, cái khó không nằm ở việc họ không làm được, mà ở việc họ đã quá lâu không phải học lại từ đầu, không quen với trạng thái “chưa biết” - một trạng thái mà người mới lại rất quen thuộc.

Vậy nên làm gì và nhìn nhận thế nào về nhân sự 10 năm?

Nếu nhìn từ phía người trong cuộc, có lẽ điều quan trọng không phải là vội vàng thay đổi, mà là đánh giá lại trạng thái hiện tại một cách trung thực. Sau nhiều năm, rất dễ để nhầm lẫn giữa “mình đang ổn” và “mình đã quen với sự ổn định”. Một vài câu hỏi có thể giúp làm rõ điều này: trong 2-3 năm gần nhất, mình có học thêm điều gì thực sự mới không, phạm vi công việc có mở rộng không, và nếu đặt mình ra ngoài thị trường, giá trị của mình đang ở đâu. Nếu câu trả lời nghiêng về việc mọi thứ gần như không thay đổi, thì việc “ở lại” lúc này cần được nhìn như một lựa chọn có ý thức chứ không nên chỉ là mặc định.

Ở góc độ quản lý, nhân sự 10 năm không phải là một bài toán “nên giữ hay nên thay”, mà là một nhóm cần được nhìn nhận rõ vai trò. Họ thường là những người giữ hệ thống, đảm bảo tính ổn định và truyền lại kinh nghiệm - điều mà nhân sự mới khó thay thế ngay. Nhưng đồng thời, nếu không được “làm mới”, họ cũng có thể trở thành điểm khiến tổ chức chậm thay đổi. Vì vậy, cách tiếp cận hợp lý không phải là kỳ vọng họ tự thay đổi, mà là tạo điều kiện buộc phải thay đổi: giao vai trò mới, mở rộng phạm vi trách nhiệm, hoặc đặt họ vào những tình huống cần học lại. Nói cách khác, vấn đề không nằm ở con người 10 năm, mà nằm ở việc họ có còn được đặt vào một hành trình phát triển hay không.

Còn câu hỏi “khi nào nên thay đổi” thì có lẽ không có một mốc thời gian cố định. Nhưng thường sẽ có những dấu hiệu khá rõ: khi công việc trở nên quá dễ đến mức không còn đòi hỏi nỗ lực mới, khi bạn không còn nhận được feedback có giá trị, hoặc khi bạn nhận ra mình đang trì hoãn những quyết định quan trọng chỉ vì ngại bắt đầu lại. Những dấu hiệu này không buộc phải dẫn đến việc nghỉ việc ngay lập tức, nhưng là tín hiệu cho thấy trạng thái hiện tại cần được xem xét lại.

Cuối cùng, thay đổi không nhất thiết phải là rời đi. Với một số người, đó có thể là việc chủ động xin thêm dự án mới, học một kỹ năng khác, hoặc thậm chí là thay đổi cách họ nhìn nhận chính công việc hiện tại. Điều quan trọng không phải là “ở lại hay rời đi”, mà là tránh để 10 năm tiếp theo trôi qua giống hệt 10 năm trước.