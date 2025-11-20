Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện con vật quý hiếm trong sách đỏ khi đi làm đồng

20-11-2025 - 08:56 AM | Thị trường

Trong lúc đi làm đồng, người đàn ông 57 tuổi ở Đà Nẵng phát hiện một cá thể tê tê còn sống, nặng khoảng 4,7kg đã chủ động liên hệ giao nộp cho công an

Ngày 19/11, công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an xã Hà Nha vừa tiếp nhận một cá thể tê tê quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Phát hiện con vật quý hiếm trong sách đỏ khi đi làm đồng- Ảnh 1.

Phát hiện con vật quý hiếm trong sách đỏ khi đi làm đồng- Ảnh 2.

Người đàn ông phát hiện cá thể tê tê quý hiếm liền đem giao nộp cho công an. Ảnh CA

Trước đó, trong lúc đi làm đồng, ông Đoàn Công Khánh (57 tuổi, trú thôn Hòa Thạch, xã Hà Nha) phát hiện một cá thể tê tê còn sống, nặng khoảng 4,7kg.
Nhận thức đây là loài được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt , ông Khánh đã đưa về và chủ động liên hệ Công an xã Hà Nha để bàn giao theo đúng quy định.

Ngay khi tiếp nhận, Công an xã Hà Nha lập biên bản, phối hợp cơ quan chuyên môn kiểm tra tình trạng cá thể tê tê, hoàn tất thủ tục bàn giao cho Hạt Kiểm lâm liên xã Khu vực 3 để thả về môi trường tự nhiên.

Theo Hoài Văn

Tiền Phong

