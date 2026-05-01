Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Theo Hà Nguyên | 03-05-2026 - 01:10 AM | Sống

Bạn không tiêu tiền vì cần hay vì thích, bạn tiêu để không thấy mình kém hơn người khác.

Bạn có từng như thế này không? Đi ăn chung, bạn gọi thêm món dù không đói lắm chỉ vì mọi người đều gọi. Đi du lịch, bạn chọn option đắt hơn dù trong đầu đã tính là hơi quá tay. Đến lúc share bill, bạn ngại nói rõ phần của mình nên thôi, trả nhiều hơn cho đỡ khó xử.

Có những kế hoạch bạn thật ra không muốn tham gia nhưng vẫn gật đầu vì không muốn bị coi là “không chơi được”. Nếu bạn thấy mình trong vài tình huống trê thì có một điều cần nói thẳng: những hành động này không liên quan nhiều đến “tiêu tiền thông minh”. Nó có một cái tên khác chính xác hơn: chi tiêu để giữ thể diện.

Bạn không đang mua thêm một món ăn, một trải nghiệm hay một dịch vụ tốt hơn. Bạn đang mua cảm giác “mình không bị lệch khỏi số đông”. Một cảm giác rất ngắn hạn, nhưng lại đủ mạnh để bạn bỏ qua những tính toán ban đầu của mình.

Bạn đang sợ mất mặt chứ không phải tiêu tiền thông minh- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Vì sao lại như vậy?

Vì trong những tình huống có người khác, tiền không còn chỉ là tiền. Nó trở thành một công cụ xã hội. Bạn dùng nó để tránh bị đánh giá, để giữ hình ảnh, để không phải rơi vào vị trí “người ít thoải mái về tài chính nhất trong nhóm”.

Và khi đó, quyết định chi tiêu của bạn không còn xuất phát từ nhu cầu hay khả năng, mà từ một nỗi sợ: sợ mình trông không đủ ổn.

Đây là điểm dễ bị nhầm lẫn nhất. Nhiều người nghĩ mình đang “linh hoạt”, “thoáng”, “biết cách hòa nhập”. Nhưng thực chất, họ đang đánh đổi sự chủ động trong tài chính để đổi lấy sự dễ chịu trong một khoảnh khắc xã hội.

Cái bẫy nằm ở chỗ: những khoản chi này hiếm khi dừng lại. Vì tiêu chuẩn “đủ ổn” không phải do bạn đặt ra. Nó phụ thuộc vào nhóm bạn đi cùng, hoàn cảnh bạn xuất hiện và luôn có xu hướng tăng lên theo thời gian. Bạn càng quen với việc dùng tiền để xử lý cảm giác ngại ngùng, bạn càng khó dừng lại ở những giới hạn mình từng đặt ra.

Bạn đang sợ mất mặt chứ không phải tiêu tiền thông minh- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Và hậu quả không chỉ là tốn tiền. Nó khiến bạn dần mất đi khả năng nhận biết đâu là nhu cầu thật của mình. Bạn tiêu theo bối cảnh quá lâu đến mức không còn chắc nếu chỉ có một mình, bạn sẽ chọn điều gì. Điểm cần rút ra không nằm ở việc “đừng tiêu nữa” mà là phải tách được hai thứ: bạn đang chi tiền vì muốn, hay vì không dám từ chối. Nếu là vế thứ hai thì dù khoản tiền đó lớn hay nhỏ, nó vẫn là một quyết định bị dẫn dắt.

3 điều cần chú ý nếu muốn tiêu tiền thông minh thật sự

Phân biệt rõ “mình muốn” và “mình ngại”: nếu lý do chính là “ai cũng làm vậy”, “không lẽ mình khác”, thì đó không phải nhu cầu của bạn.

Đặt giới hạn trước khi bước vào tình huống: bạn sẵn sàng chi bao nhiêu cho một buổi ăn, một chuyến đi - hãy quyết định từ trước, đừng để hoàn cảnh quyết định giúp.

Tập nói “không” với những khoản chi không phù hợp: tiêu tiền thông minh không nằm ở việc bạn luôn theo kịp người khác, mà ở việc bạn biết khi nào nên dừng lại mà không thấy xấu hổ.

Nếu một khoản chi khiến bạn nhẹ nhõm vì “đỡ ngại” hơn là vì “đáng tiền”, thì rất có thể bạn không đang tiêu tiền thông minh. Bạn chỉ đang trả tiền cho cảm giác sợ mất mặt và cảm giác đó thì không có mức giá cố định.

3 khoản chi nên ưu tiên trước tuổi 45 nếu không muốn áp lực về sau

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân dồn về cửa ngõ Hà Nội sớm sau kỳ nghỉ, CSGT tạm đóng đường phân luồng

Người dân dồn về cửa ngõ Hà Nội sớm sau kỳ nghỉ, CSGT tạm đóng đường phân luồng Nổi bật

Năm nay học sinh toàn quốc nghỉ hè thế nào?

Năm nay học sinh toàn quốc nghỉ hè thế nào? Nổi bật

Tôi áp dụng 5 tư thế "thần thánh" này khi đi du lịch, ảnh nào lên cũng tự nhiên - sống động như tạp chí

Tôi áp dụng 5 tư thế "thần thánh" này khi đi du lịch, ảnh nào lên cũng tự nhiên - sống động như tạp chí

23:32 , 02/05/2026
3 con giáp vừa bước qua thời điểm khó khăn, chuẩn bị bùng nổ tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026

3 con giáp vừa bước qua thời điểm khó khăn, chuẩn bị bùng nổ tài lộc trong năm Bính Ngọ 2026

23:00 , 02/05/2026
TP.HCM mưa lớn sau chuỗi ngày nắng nóng, nhiều đường ngập sâu, kẹt xe kéo dài

TP.HCM mưa lớn sau chuỗi ngày nắng nóng, nhiều đường ngập sâu, kẹt xe kéo dài

22:35 , 02/05/2026
Thông báo quan trọng từ Vietnam Airlines: Hành khách tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất chú ý

Thông báo quan trọng từ Vietnam Airlines: Hành khách tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất chú ý

22:21 , 02/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên