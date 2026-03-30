Chính thức: Thiết bị đo nồng độ mới giúp CSGT phát hiện vi phạm giao thông từ 1/4 tới

Danh mục 25 thiết bị mới bao phủ nhiều nhóm vi phạm trên đường bộ

Từ ngày 1/4/2026, Nghị định 61/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, bổ sung quy định về danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo Phụ lục I ban hành kèm theo nghị định, có tổng cộng 25 loại phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được phép sử dụng để phát hiện vi phạm giao thông đường bộ.

Bao gồm nhiều phương tiện, thiết bị khác như phương tiện đo độ dài, phương tiện đo khoảng cách giữa hai xe đang chạy, thiết bị đo và thử chất ma túy, thiết bị phát hiện giấy tờ giả, thiết bị đo độ ồn, thiết bị đo cường độ ánh sáng, bộ máy quét hiện trường, hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và điều hành giao thông, cùng các thiết bị trích xuất dữ liệu từ camera hoặc thiết bị giám sát hành trình trên xe.

Danh mục này được xây dựng căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 6 của nghị định, áp dụng cho hoạt động phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đáng chú ý là thiết bị đo nồng độ khí thải và phương tiện đo độ khói

Bên cạnh các thiết bị đã quen thuộc như máy đo tốc độ có ghi hình, máy đo nồng độ cồn trong hơi thở, thiết bị ghi âm ghi hình hay cân kiểm tra tải trọng xe, danh mục lần này còn có thêm thiết bị đo nồng độ khí thải và phương tiện đo độ khói.

Việc bổ sung hai loại thiết bị này cho thấy phạm vi giám sát vi phạm không chỉ dừng ở tốc độ, tải trọng hay nồng độ cồn, mà còn mở rộng sang các yếu tố liên quan đến phát thải của phương tiện khi tham gia giao thông.

Việc đưa thiết bị đo nồng độ khí thải và phương tiện đo độ khói vào danh mục thiết bị nghiệp vụ cho thấy công tác kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông không chỉ dừng ở tốc độ, nồng độ cồn hay tải trọng phương tiện, mà đang mở rộng sang yếu tố môi trường trong hoạt động vận tải. Đây được xem là bước đi đáng chú ý trong bối cảnh yêu cầu kiểm soát khí thải phương tiện ngày càng được quan tâm.

Trong thực tế, các phương tiện xả khói đen, khí thải vượt ngưỡng không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng không khí mà còn gây tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, nhất là tại khu vực đô thị, nơi mật độ phương tiện cao. Việc bổ sung công cụ đo khí thải và độ khói giúp lực lượng chức năng có thêm căn cứ kỹ thuật để phát hiện, ghi nhận và xử lý các trường hợp phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn khi lưu thông trên đường.

Quy định mới cũng cho thấy xu hướng tăng cường quản lý phương tiện theo hướng đồng bộ hơn, gắn yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông với trách nhiệm giảm phát thải. Khi thiết bị đo khí thải và độ khói được đưa vào sử dụng chính thức, chủ phương tiện sẽ phải chú ý hơn đến việc bảo dưỡng động cơ, kiểm tra hệ thống xả và duy trì tình trạng kỹ thuật của xe, qua đó hạn chế nguy cơ vi phạm khi tham gia giao thông.



