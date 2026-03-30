Người dân chú ý: Dừng đèn đỏ kiểu này có thể bị phạt tới 22 triệu đồng mà không hề hay biết

Theo quy định hiện hành, không phải lúc nào gặp đèn đỏ cũng được rẽ phải. Người điều khiển phương tiện chỉ được rẽ phải khi có tín hiệu hoặc dấu hiệu cho phép, như: có CSGT hướng dẫn, có biển phụ cho phép rẽ, có đèn mũi tên xanh, có vạch kẻ đường kèm mũi tên rẽ phải hoặc tại nút giao có đảo phân luồng riêng cho hướng này.

Điều quan trọng nhất là phải đứng đúng làn khi dừng đèn đỏ. Không ít người cho rằng chỉ cần đứng ở làn ngoài cùng bên phải là “an toàn”, nhưng thực tế, trong một số tình huống, chính lựa chọn này lại khiến người điều khiển rơi vào lỗi vi phạm mà không hay biết.

Sai hay không, phụ thuộc vào làn đường

Trên thực tế, có hai trường hợp cần phân biệt rõ. Nếu làn ngoài cùng bên phải là làn hỗn hợp, vừa cho phép đi thẳng vừa cho phép rẽ phải, hoặc tuyến đường không có phân chia làn rõ ràng thì người điều khiển hoàn toàn có thể dừng chờ đèn đỏ mà không bị coi là vi phạm.

Ảnh minh hoạ

Ngược lại, nếu đây là làn đường dành riêng cho xe rẽ phải, thì phương tiện đi vào làn này bắt buộc phải thực hiện rẽ. Việc dừng lại để đi thẳng hoặc chuyển. hướng khác trong trường hợp này sẽ bị xem là đi sai làn, đồng thời có thể bị coi là cản trở các phương tiện phía sau đang có nhu cầu rẽ phải hợp lệ.

Người tham gia giao thông có thể nhận biết làn rẽ phải thông qua hệ thống biển báo và vạch kẻ đường. Các dấu hiệu phổ biến bao gồm biển có mũi tên chỉ hướng rẽ phải, hoặc vạch mắt võng kèm mũi tên định hướng. Đây là những khu vực không được phép dừng xe nếu không thực hiện đúng hướng đi đã được quy định.

Mức phạt không lớn, nhưng rủi ro có thể rất cao

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi đi sai làn hoặc dừng xe không đúng quy định tại khu vực rẽ phải có thể bị xử phạt từ 400.000-600.000 đồng đối với ô tô và 200.000-400.000 đồng đối với xe máy.

Tuy nhiên, mức phạt này chỉ áp dụng trong các tình huống thông thường. Nếu hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông, chế tài sẽ tăng mạnh. Khi đó, người điều khiển ô tô có thể bị phạt tới 20-22 triệu đồng, còn xe máy từ 10-14 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Mức phạt hàng chục triệu đồng không phải áp dụng cho mọi trường hợp, nhưng chính sự chủ quan khi dừng xe, đặc biệt tại các nút giao đông đúc lại khiến lỗi này trở nên phổ biến.