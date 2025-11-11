Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dùng điện thoại di động khi dừng đèn đỏ có bị xử phạt?

11-11-2025 - 17:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục CSGT cho biết việc dùng điện khi dừng chờ đèn đỏ không bị xử phạt, tuy nhiên khuyến cáo người dân không nên dùng điện thoại khi đang tham gia giao thông.

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện cuộc tranh luận về việc dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ vẫn có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024 về hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Nhiều người cho rằng, hành vi này vẫn có thể gây cản trở giao thông và mất an toàn. Lý do là bởi dừng đèn đỏ là trạng thái “tạm dừng” khi chờ tham gia giao thông, chứ không phải "dừng xe" theo đúng khái niệm.

Dùng điện thoại di động khi dừng đèn đỏ có bị xử phạt?- Ảnh 1.

Việc sử dụng điện thoại khi đang dừng chờ đèn đỏ gây mất tập trung, không chú ý quan sát được các sự cố bất ngờ.. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng đây là thông tin không chính xác vì luật quy định rõ là "phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ". Xe dừng đèn đỏ không phải là đang di chuyển nên không vi phạm.

Liên quan nội dung này, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết việc dùng điện thoại khi dừng chờ đèn đỏ không vi phạm và không bị CSGT xử phạt. Tuy nhiên, đơn vị khuyến cáo người dân không nên dùng điện thoại khi đang tham gia giao thông vì có thể gây mất tập trung, không chú ý quan sát được các sự cố bất ngờ.

Theo đó, việc dừng xe chờ đèn đỏ không phải là đang lái xe nên việc gắn hành vi dừng chờ đèn đỏ là "tạm dừng chờ" khi tham gia giao thông với việc "điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" là không chính xác.

Khoản 9 Điều 6 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định rõ: "Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ" là hành vi bị nghiêm cấm.

Nghị định 168/2024 cũng quy định: "Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ" sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu, trừ 4 điểm giấy phép lái xe đối với người lái ô tô.

Nếu thực hiện hành vi trên mà gây tai nạn thì phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Người điều khiển xe máy vi phạm lỗi trên bị phạt từ 800 nghìn - 1 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu thực hiện hành vi vi phạm và gây tai nạn thì phạt từ 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Người dân sắp mua hàng, đặt tour du lịch trên mạng cần “bỏ túi” 6 lưu ý quan trọng này

Theo Tiến Thắng

VTC News

Từ Khóa:
xử phạt, csgt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
‘Chốt’ thời gian khánh thành sân vận động 22.000 chỗ ngồi lớn nhất miền núi phía Bắc, trị giá hơn 500 tỷ đồng

‘Chốt’ thời gian khánh thành sân vận động 22.000 chỗ ngồi lớn nhất miền núi phía Bắc, trị giá hơn 500 tỷ đồng Nổi bật

Trung tâm tài chính quốc tế: Cần nội địa hóa thay vì 'sao chép'

Trung tâm tài chính quốc tế: Cần nội địa hóa thay vì 'sao chép' Nổi bật

Hai siêu du thuyền hạng sang đưa 3.100 khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh

Hai siêu du thuyền hạng sang đưa 3.100 khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh

16:28 , 11/11/2025
Tin vui về tiền lương cho hàng triệu người lao động ngay từ đầu năm sau

Tin vui về tiền lương cho hàng triệu người lao động ngay từ đầu năm sau

16:00 , 11/11/2025
Chính thức: TP giàu nhất Việt Nam chốt lịch đặt nền móng cho 12km metro trị giá 54.000 tỷ đồng

Chính thức: TP giàu nhất Việt Nam chốt lịch đặt nền móng cho 12km metro trị giá 54.000 tỷ đồng

15:34 , 11/11/2025
Chi tiết bảng tra cứu mức lương tối thiểu mới tại 34 tỉnh thành trên cả nước từ 1/1/2026

Chi tiết bảng tra cứu mức lương tối thiểu mới tại 34 tỉnh thành trên cả nước từ 1/1/2026

15:19 , 11/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên