Petrovietnam - Messer liên doanh đầu tư Nhà máy khí công nghiệp Cái Mép

Đại diện PVChem và Messer ký kết Hợp đồng Liên doanh thành lập Công ty TNHH Khí công nghiệp Cái Mép

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và tập đoàn Khí Công nghiệp Messer SE & Co. KGaA (CHLB Đức) ký kết Hợp đồng Liên doanh thành lập Công ty TNHH Khí công nghiệp Cái Mép. Liên doanh đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất khí công nghiệp tại Khu công nghiệp Cái Mép, TPHCM với công suất 200.000 tấn/năm và tổng mức đầu tư khoảng 37 triệu USD.

Về mặt hiệu quả, dự kiến doanh thu 310 tỷ đồng/năm, thời gian hoàn vốn 13 năm, dự án hứa hẹn mang lại lợi nhuận ổn định cho cổ đông, đồng thời tạo việc làm cho các lao động địa phương. Hơn nữa, bằng việc giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế xanh, dự án phù hợp với Quy hoạch ngành công nghiệp khí đến 2035, Quy hoạch năng lượng quốc gia và cam kết của Việt Nam tại COP26. Dự kiến, Nhà máy khởi công vào cuối năm 2026 và vận hành thương mại vào cuối năm 2028.

Nhà máy sản xuất khí công nghiệp Cái Mép được thiết kế theo mô hình kinh tế xanh và tuần hoàn, tận dụng năng lượng lạnh từ hệ thống kho LNG của PVGas để làm lạnh sâu cho quá trình tách khí. Nhà máy áp dụng công nghệ tách khí lạnh sâu (Cryogenic Air Separation – CAS) của châu Âu, kết hợp thu hồi năng lượng lạnh phát sinh trong quá trình tái hóa khí LNG. Giải pháp này giúp giảm đáng kể điện năng và nước làm mát, từ đó giảm phát thải gián tiếp CO₂ và nâng cao hiệu quả môi trường tổng thể. Công trình này là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị LNG - khí công nghiệp - năng lượng sạch của Petrovietnam, góp phần nâng cao hiệu quả năng lượng, giảm phát thải CO₂ và tối ưu hạ tầng khí hiện có.

Đây không chỉ là dự án tiên phong trong chuyển đổi năng lượng, mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, liên kết chuỗi của Petrovietnam và PVChem được giao triển khai, góp phần thúc đẩy chiến lược năng lượng quốc gia mà cũng là một dự án tiên phong của Messer trên toàn cầu thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với quá trình chuyển đổi sản xuất xanh bằng cách giảm lượng khí thải CO₂ và tiết kiệm năng lượng (điện và nước).

Dự án Liên doanh Messer - PVChem là bước đi cụ thể trong việc triển khai chiến lược năng lượng xanh và kinh tế tuần hoàn của Petrovietnam, phù hợp với mục tiêu trung hòa carbon của Việt Nam

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, nhận định, Dự án Liên doanh Messer - PVChem là bước đi cụ thể trong việc triển khai chiến lược năng lượng xanh và kinh tế tuần hoàn của Petrovietnam, phù hợp với mục tiêu trung hòa carbon của Việt Nam.

Còn ông Trương Đại Nghĩa, Chủ tịch HĐQT PVChem khẳng định, liên doanh với Messer là bước đi chiến lược giúp PVChem mở rộng sản xuất xanh, tăng cường liên kết nội bộ trong Petrovietnam và thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị bền vững.

Đại diện Messer SE Co. KGaA, ông Bernd Eulitz, Tổng Giám đốc, chia sẻ: "Messer vinh dự được hợp tác cùng PVChem và Petrovietnam trong việc triển khai giải pháp tích hợp LNG-ASU nhằm tối ưu hiệu quả năng lượng và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường châu Âu.

Trong khi đó, ông Stefan Messer, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Messer SE Co. KGaA, nhấn mạnh, đây là cơ hội lớn để ngành công nghiệp Việt Nam giảm phát thải carbon thông qua việc sử dụng khí công nghiệp phát thải thấp - yếu tố thiết yếu cho nhiều lĩnh vực kinh tế và y tế.