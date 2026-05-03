Nữ diễn viên Việt bị đồn sở hữu 700 tỷ phải lên tiếng đính chính: Là mẹ đơn thân, dạy con miễn chê

Những ngày gần đây, diễn viên Thân Thúy Hà bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi một đoạn clip lan truyền với nội dung cho rằng cô là mỹ nhân Việt sinh con ở tuổi U50, làm mẹ đơn thân, sở hữu tài sản 700 tỷ". Thông tin nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác, kéo theo nhiều suy đoán về cuộc sống giàu có của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, Thân Thúy Hà đã thẳng thắn lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết bản thân không hề sở hữu khối tài sản như lời đồn và vẫn phải lo toan cuộc sống hàng ngày như bao người khác. Con số 700 tỷ, theo nhiều khán giả, có thể bắt nguồn từ việc cô tham gia một dự án phim đạt doanh thu ấn tượng, nhưng lại bị hiểu sai thành tài sản cá nhân.

Sự việc một lần nữa cho thấy mặt trái của mạng xã hội, khi những thông tin chưa được kiểm chứng dễ dàng bị thổi phồng, gán ghép, khiến người trong cuộc rơi vào thế bị động phải giải thích. Nhưng phía sau ồn ào đó, điều khiến nhiều người quan tâm hơn lại là cuộc sống thật của Thân Thúy Hà, một người mẹ đơn thân kín tiếng, bền bỉ và có cách nuôi dạy con đáng chú ý.

Đồng hành và thấu hiểu

Xuất thân là người mẫu, Thân Thúy Hà chuyển hướng sang diễn xuất và nhanh chóng khẳng định vị trí qua nhiều bộ phim như Scandal: Hào quang trở lại, Cung đường tội lỗi hay Đồng tiền quỷ ám. Sau đổ vỡ hôn nhân, cô lựa chọn làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai và sau đó sinh thêm con thứ hai.

Không chia sẻ nhiều về đời tư, nhưng qua những lần hiếm hoi trải lòng, có thể thấy trọng tâm lớn nhất trong cuộc sống của nữ diễn viên hiện tại chính là các con. Với cô, việc nuôi dạy con không nằm ở điều kiện vật chất hay những con số hào nhoáng mà ở cách đồng hành và thấu hiểu.

Thân Thúy Hà cho biết cô luôn cố gắng duy trì kết nối với con dù lịch làm việc dày đặc. Những bữa cơm trưa tranh thủ về nhà, những cuộc trò chuyện trước giờ ngủ trở thành thói quen đều đặn. Không quá cầu kỳ, nhưng đủ để giữ sợi dây gắn kết giữa mẹ và con trong một gia đình không trọn vẹn về hình thức.

Con trai lớn của cô, Duy Anh được nhận xét là sống tình cảm, hiểu chuyện nhưng có phần ít nói. Thay vì ép con thay đổi, nữ diễn viên lựa chọn quan sát và tôn trọng cá tính riêng. Cô để con tự do theo đuổi sở thích như vẽ, chơi guitar, lắp ráp lego, đồng thời khuyến khích con tự học và khám phá.

Một điểm đáng chú ý trong cách dạy con của Thân Thúy Hà là sự cân bằng giữa mềm mỏng và nguyên tắc. Cô không đặt nặng áp lực thành tích, cũng không yêu cầu con phải “báo hiếu” trong tương lai. Điều cô mong muốn đơn giản là con sống tử tế, tự lập và biết chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Tuy vậy, sự thoải mái không đồng nghĩa với nuông chiều. Nữ diễn viên cho biết khi con phạm lỗi vẫn có những hình thức nhắc nhở, kỷ luật rõ ràng. Quan trọng hơn, cô luôn chú ý đến yếu tố công bằng và tâm lý, tránh tạo áp lực vô hình lên con.

Trong một chia sẻ, Thân Thúy Hà thừa nhận việc làm mẹ đơn thân đồng nghĩa với nhiều đánh đổi. Là lao động chính trong gia đình, cô phải chấp nhận hy sinh một phần thời gian bên con để đảm bảo cuộc sống. Nhưng đổi lại, những lúc không vướng lịch quay, cô gần như dành trọn thời gian cho gia đình, từ việc nấu ăn, trò chuyện đến những chuyến đi ngắn ngày cùng các con.

Gần đây, khi con trai lớn đi du học, nữ diễn viên cho biết cô trải qua không ít lo lắng, thậm chí mất ngủ. Những thay đổi nhỏ như tóc bạc nhiều hơn phần nào cho thấy nỗi trăn trở rất đời thường của một người mẹ khi con bắt đầu bước ra thế giới riêng.

Từ câu chuyện bị đồn sở hữu "700 tỷ" đến cuộc sống thực tế, có thể thấy khoảng cách giữa hình ảnh trên mạng và đời sống thật đôi khi rất xa. Nhưng cũng chính trong sự giản dị ấy, cách Thân Thúy Hà nuôi dạy con lại khiến nhiều người nhìn nhận theo một hướng khác: không cần hào nhoáng, không cần hoàn hảo, điều quan trọng vẫn là sự hiện diện và cách một người mẹ đồng hành cùng con trưởng thành.