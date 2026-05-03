Nữ chính đẹp nhất cuộc chiến phim lễ 30/4: Nhan sắc trong trẻo tựa sương mai, đôi mắt lấp lánh như hạt ngọc

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 đang dần khép lại, nhưng đường đua phim Việt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ở thời điểm hiện tại, có thể khẳng định Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã giành chiến thắng cuộc tranh tài phòng vé dịp lễ này. Một điều gây chú ý lớn không kém chính là việc Trùm Sò chật vật để bán những chiếc vé xem phim. Sau gần 10 ngày công chiếu, bộ phim mới chỉ thu về gần 12 tỷ đồng, không những "đội sổ" mà còn bị các dự án khác bỏ xa về mặt doanh thu.

Tuy nhiên, nỗ lực tự quảng bá của Thanh Thuý, NSX Trùm Sò và là vợ của đạo diễn Đức Thịnh, phần nào đã giúp bộ phim lẫn ekip nhận được sự quan tâm hơn. Mai Phương, một trong 3 mỹ nhân trong Trùm Sò, đang thu hút độ thảo luận lớn nhờ nhan sắc xinh đẹp của mình.

Mai Phương sở hữu nhan sắc mang đậm nét Á Đông: dịu dàng, thanh tú nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng rất riêng. Gương mặt cô gây thiện cảm nhờ những đường nét hài hòa: khuôn mặt trái xoan, sống mũi thanh gọn, đôi môi nhỏ nhắn và làn da trắng mịn.

Điểm nổi bật nhất ở Mai Phương là đôi mắt dài và long lanh như 2 viên ngọc. Ánh nhìn của nàng hậu sinh năm 1999 mang lại vẻ mềm mại, nền nã mà vẫn ẩn chứa sự thông minh, lanh lợi. Khi trang điểm nhẹ, cô mang dáng dấp của những mỹ nhân cổ điển với nét mong manh, thanh khiết. Nhưng khi xuất hiện trên sân khấu hay trên thảm đỏ, Mai Phương lại gây mê hoặc với thần thái quyền lực và cuốn hút. Ở Mai Phương có sự giao thoa giữa nét đẹp truyền thống Việt Nam và hơi thở hiện đại: vừa gần gũi, dịu dàng, vừa đủ nổi bật để bước lên sân khấu nhan sắc quốc tế.

Một số bình luận của netizen:

- Mai Phương chắc chắn là nữ chính đẹp nhất cuộc đua phim Việt dịp lễ này rồi.

- Nhìn cổ đậm nét Á Đông nhỉ, càng nhìn càng cuốn thật sự.

- Mắt đẹp quá, long lanh lấp lánh như viên ngọc ý.

- Mai Phương có lẽ là hoa hậu đẹp nhất Việt Nam mất, nhan sắc tự nhiên trong trẻo quá.

- Bạn này vừa mong manh vừa sắc sảo.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999 tại Đồng Nai và là một trong những nàng hậu có định hướng phát triển đa năng sau đăng quang. Trước khi nổi tiếng rộng rãi, cô từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Đồng Nai, sau đó ghi dấu ấn tại Hoa hậu Việt Nam 2020 khi lọt Top 5 và giành giải Người đẹp Nhân ái. Ngay từ giai đoạn này, Mai Phương đã được chú ý nhờ nhan sắc đậm nét Á Đông, khả năng tiếng Anh tốt cùng hình ảnh trí thức, điềm đạm. Đây được xem là bước đệm quan trọng giúp cô trở thành ứng viên sáng giá của thế hệ hoa hậu mới.

Năm 2022, Mai Phương đăng quang Miss World Vietnam 2022 và chính thức bước vào hàng ngũ những gương mặt nổi bật của showbiz Việt. Sau đó, cô trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World 2024, ghi điểm nhờ phong thái tự tin, giao tiếp tốt và hình ảnh chuyên nghiệp. Dù chưa đạt thành tích bùng nổ tại quốc tế, cô vẫn được đánh giá là một đại diện chỉn chu, có tư duy hiện đại và khả năng truyền cảm hứng. Song song với vai trò hoa hậu, Mai Phương thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, chiến dịch cộng đồng và trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện lớn.

Không dừng lại ở danh xưng hoa hậu, Mai Phương còn lấn sân nghệ thuật với vai trò ca sĩ và diễn viên. Mai Phương chính thức ra mắt album đầu tay mang tên A Beautiful Mess vào ngày 31/10/2025, đánh dấu bước chuyển mình sang vai trò ca sĩ chuyên nghiệp. Album bao gồm 11-13 ca khúc, kết hợp nhiều thể loại như Pop, Rap, Hip-hop và Jazz-pop, cùng sự hợp tác với 4 nghệ sĩ quốc tế là Awrii (Curaçao), SYA (Malaysia), Danilla (Indonesia), và F.Hero (Thái Lan).

Mai Phương có màn chạm ngõ điện ảnh trong năm nay với vai diễn đầu tay trong Trùm Sò, khởi chiếu từ ngày 24/4. Nhân vật Thị Hến do cô đảm nhận mang đến hình ảnh mới mẻ cho vai diễn quen thuộc trong văn học dân gian, đồng thời giúp khán giả có cái nhìn khác về nàng hậu. Trên màn ảnh, Thị Hến không chỉ sở hữu vẻ ngoài quyến rũ mà còn lanh lợi, cá tính, biết đánh đấm và hài hước duyên dáng.

Ngay từ những phân đoạn đầu tiên xuất hiện, Mai Phương đã khiến khung hình bừng sáng nhờ nhan sắc nổi bật và thần thái cuốn hút. Cô cũng tạo bất ngờ khi khắc họa một Thị Hến lẳng lơ, tinh quái qua loạt cử chỉ táo bạo nhưng vẫn giữ được sự tiết chế cần thiết. Bên cạnh đó, người đẹp sẵn sàng làm xấu mình với tạo hình giả trai, dán râu và vẽ thêm chân mày để phục vụ tiếng cười. Vai diễn đòi hỏi nhiều biểu cảm cường điệu nhằm tạo mảng miếng hài, nhưng Mai Phương vẫn xử lý khá tự nhiên, duyên dáng và cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận ở lần đầu bén duyên điện ảnh.