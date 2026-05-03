Thì ra đây là cuộc sống đời thường của Quang Hải và Chu Thanh Huyền

Theo Tiên Tiên | 03-05-2026 - 23:42 PM | Lifestyle

Ngày cuối tuần của Quang Hải và Chu Thanh Huyền.

Khác xa với hình ảnh lộng lẫy, sang chảnh thường thấy trên mạng xã hội hay tại các sự kiện, vợ chồng cầu thủ Quang Hải - Chu Thanh Huyền vừa khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cực kỳ giản dị và hạnh phúc trong chuyến về thăm quê cuối tuần.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Chu Thanh Huyền tự tin để mặt mộc, diện trang phục ở nhà thoải mái và đội chiếc nón lá thân thuộc. Hình ảnh nàng WAG sang nhà hàng xóm xin hái ớt để về làm món xoài dầm khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng gần gũi.

Chu Thanh Huyền khoe khoảnh khắc đội nón đi sang nhà hàng xóm xin ớt (Ảnh: FBNV)

Quang Hải hái xoài (Ảnh: FBNV)

Vợ Quang Hải làm món xoài dầm (Ảnh: FBNV)

Sự đối lập giữa một Chu Thanh Huyền "lên đồ" lộng lẫy ngày thường và một người vợ giản dị, lăn xả khi về quê nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, chính sự tự nhiên, không màu mè này lại là điểm cộng lớn giúp cô ghi điểm trong mắt gia đình chồng và hàng xóm.

Không đứng ngoài cuộc vui, tiền vệ Quang Hải cũng khiến fan bật cười với khoảnh khắc đầy tinh nghịch. Ngôi sao sao sân cỏ trở lại đúng nghĩa một "anh thanh niên nông thôn" khi dùng dép ném xoài cho vợ. Hành động đậm chất tuổi thơ này cho thấy sự thư giãn tuyệt đối của nam cầu thủ khi rời xa áp lực sân cỏ. Phía sau hào quang của sự nghiệp, gia đình nhỏ của Quang Hải đang tận hưởng những giây phút bình yên nhất. Cuộc sống đời thường của cặp đôi không chỉ có những chuyến du lịch mà còn là những ngày cuối tuần về quê bên gia đình.

Trước đó, ngày 2/5 Chu Thanh Huyền cùng bố đẻ đi Hải Phòng cổ vũ Quang Hải thi đấu (Ảnh: FBNV)

Thanh Huyền và bố đẻ đi xem bóng đá (Ảnh: FBNV)

Việt Nam chính thức lập kỷ lục Guinness với nhà hàng 5000 chỗ ngồi, rộng 7000 mét vuông khủng nhất thế giới

9 tư thế chụp ảnh "vạn năng" cho hội mê du lịch: Đứng đâu cũng có ảnh đẹp, không cần là người mẫu vẫn lên hình xuất sắc

Nữ diễn viên lấy chồng như "trúng số": 29 năm không phải vào bếp, sinh 3 con xong vẫn được cưng chiều như báu vật

Phát hiện nhiều người Việt đọc sai tên AEON Mall suốt gần 20 năm mà không hề biết: Phát âm đúng là như thế nào?

"Ông hoàng cải lương" cưới vợ 3 vừa đẹp vừa giỏi, mở 3 nhà hàng to, ở biệt thự 2 mặt tiền tại Bình Chánh

Tình hình hiện tại của Phan Quế Chi - "nữ tiếp viên hàng không vạn người mê" từng nổi khắp MXH

