Chu Thanh Huyền lái xế hộp đưa con về thăm quê chồng, mối quan hệ với mẹ Quang Hải gây chú ý

Theo Tú Tú | 19-04-2026 - 14:55 PM | Lifestyle

Chu Thanh Huyền từ hotgirl sang chảnh trên xế hộp bạc tỷ đến "nàng dâu quốc dân" mộc mạc nơi quê chồng - Quang Hải.

Mới đây, bà xã của tiền vệ Nguyễn Quang Hải - nàng WAG Chu Thanh Huyền - khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ đoạn video ghi lại chuyến về thăm nhà nội tại Đông Anh. Trái ngược với hình ảnh hotgirl sành điệu thường thấy trên các buổi livestream hay sự kiện, Chu Thanh Huyền xuất hiện với vẻ ngoài mộc mạc và những hành động gần gũi, đặc biệt là mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Trong đoạn clip, Chu Thanh Huyền tự tin để mặt mộc hoàn toàn khoe làn da trắng mịn, diện đồ bộ thoải mái và búi tóc cao gọn gàng. Thay vì giữ kẽ, cô nàng không ngần ngại tự mình leo lên cây hái nho thân gỗ hay đi cùng mẹ chồng hái quả trong vườn.

Hình ảnh nàng dâu mới hái đầy một rổ quả chín mọng để mang vào cho cả nhà khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, cây nho này chính là món quà mà vợ chồng Quang Hải vừa mua tặng gia đình để làm cảnh và lấy quả, thể hiện sự quan tâm chu đáo của đôi trẻ dành cho bố mẹ.

Chu Thanh Huyền lái xe đưa con trai về quê chồng, cùng mẹ Quang Hải hái quả trong vườn cực vui

Mẹ chồng - nàng dâu nhà Quang Hải cùng đạp xe tập thể dục buổi chiều

Đặc biệt, khoảnh khắc thu hút sự chú ý nhất chính là sự tương tác giữa Chu Thanh Huyền và mẹ chồng. Trong khi mẹ Quang Hải hái ổi, Chu Thanh Huyền sẵn sàng đứng hứng trọn thành quả, mẹ chồng - nàng dâu trò chuyện rôm rả và cùng chia nhau quả ngọt mang về. Sự thoải mái, tự nhiên trong cách đối thoại và cử chỉ chia của mẹ chồng dành cho Thanh Huyền cho thấy mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong gia đình nam cầu thủ rất gắn bó, không hề có khoảng cách.

Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho sự khéo léo của Chu Thanh Huyền. Dù trên mạng xã hội cô là một hotgirl sắc sảo với gu thời trang thời thượng, những món đồ hiệu đắt đỏ, nhưng khi về quê, cô sẵn sàng rũ bỏ hình tượng sang chảnh để trở thành một nàng dâu giản dị. Việc dung hòa được cuộc sống cá nhân hiện đại với những giá trị gia đình truyền thống chính là điểm cộng lớn giúp cô chiếm trọn tình cảm của gia đình chồng.

Chu Thanh Huyền về quê mộc mạc, lên phố lại là hotgirl sành điệu

Hình ảnh gia đình nhỏ của Quang Hải cùng nhau tận hưởng những phút giây bình yên tại quê nhà đã lan tỏa một năng lượng tích cực. Qua những khoảnh khắc đời thường này, người hâm mộ càng thêm yêu mến sự chân thành và cách vun vén tổ ấm khéo léo của bà xã nam tiền đạo số 19.

