Chu Thanh Huyền bị chê "tư duy thiết kế có vấn đề, thiếu kiến thức" khi lấn sân kinh doanh thời trang

Không chỉ được biết đến là vợ Quang Hải, Chu Thanh Huyền từ lâu cũng đã trở thành cái tên có tiếng trong giới kinh doanh online. Cô từng bán các mặt hàng liên quan đến mỹ phẩm, làm đẹp, cũng là một trong những “chiến thần” livestream thu hút hàng nghìn lượt xem. Tuy nhiên thời gian gần đây, cộng đồng mạng lại thấy Chu Thanh Huyền có phần lấn sân sang lĩnh vực thời trang khi đi livestream cho một số nhãn hàng quần áo, túi xách.

Và mới đây nhất, vợ Quang Hải bất ngờ đăng tải loạt clip liên quan đến một thương hiệu mới, được cho là đã ra mắt bộ sưu tập đầu tiên vào ngày 4/4 vừa qua. Với thương hiệu này, Chu Thanh Huyền không giới thiệu bản thân đảm nhận vị trí, vai trò cụ thể là gì.

Song, qua một số đoạn clip, netizen thấy Chu Thanh Huyền là người bàn bạc về thiết kế, test vải, nhận xét mẫu mã, đưa ra định hướng,... Do đó, nhiều người đồn đoán cô là founder của thương hiệu mới này.

Tuy nhiên việc lấn sân kinh doanh thời trang, thiết kế quần áo lại khiến Chu Thanh Huyền vấp phải nhiều tranh cãi. Không ít ý kiến cho rằng trong các đoạn clip, Chu Thanh Huyền trông khá “gồng”, cố tỏ ra chuyên nghiệp trong khâu kiểm định, lựa chọn chất vải. Thế nhưng thực tế, kiến thức chuyên môn về thời trang của Chu Thanh Huyền được cho là chưa đủ vững.

Nhiều người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này cũng bày tỏ, cách Chu Thanh Huyền duyệt sản phẩm mới gần như không đúng quy trình. Chưa kể, các mẫu mã, màu sắc và kiểu dáng trang phục cũng được dân tình nhận xét là không thu hút, bắt mắt.

Nhiều người cho rằng Chu Thanh Huyền đang thiếu kiến thức chuyên môn về thời trang

Bộ trang phục được nhận xét là khó hiểu, thiếu tính ứng dụng

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận trái chiều dưới các đoạn clip

Đáng chú ý, một số sản phẩm còn khiến dân tình đặt ra câu hỏi: “Trang phục như này ai dám mặc?”. Bởi qua hình ảnh quảng cáo, cư dân mạng nhẫn ra cả Chu Thanh Huyền và người mẫu đều phải sử dụng túi xách để che đi phần nhạy cảm. Trang phục tạo cảm giác không thoải mái khi mặc thường ngày, thiếu tính thực tế, mặc ở nhà hay ra ngoài đều không hợp. Điều này khiến không ít người cảm thấy khó hiểu về cách Chu Thanh Huyền kinh doanh thời trang.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Có nhiều mẫu mình không biết phải mặc kiểu gì, quần bó sát, lộ phần nhạy cảm trên cơ thể, vải mỏng, màu sắc cũng không bắt mắt,... Nói chung thời trang không phải lĩnh vực dễ cho những ai tay ngang”.

- “Khuyên chân thành nếu Huyền muốn thử sức lĩnh vực mới thì hãy đi học một khóa chuyên sâu để nắm vững bài bản, sau đó làm gì cũng dễ hơn”.

- “Nhìn cảm giác bị gồng, màu mè quá. Không rõ Chu Thanh Huyền đóng vai trò gì trong thương hiệu này nhưng thật sự nhìn rất khó để ủng hộ”.

- “Nhìn cách test sản phẩm là biết bạn này không có nghề, chưa làm về thời trang bao giờ và cũng không tìm hiểu kỹ càng. Góp ý thật lòng là bạn nên đi học trước khi làm thời trang nếu muốn đi lâu dài”.

- “Giữa người biết thời trang, biết mặc đẹp cho mình và người được học bài bản về thời trang nó vẫn khác nhau lắm. Không phải ai cũng mở brand thiết kế riêng được đâu”.

Hiện tại về phía Chu Thanh Huyền, cô vẫn giữ im lặng, tập trung vào công việc thay vì lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh mình.