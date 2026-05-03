Nữ diễn viên lấy chồng như "trúng số": 29 năm không phải vào bếp, sinh 3 con xong vẫn được cưng chiều như báu vật

Ngày 12/1/2025, một dòng trạng thái đầy ẩn ý xuất hiện trên trang cá nhân của Ngưu Lợi: "Chặng đường phía trước chỉ còn một mình, buông bỏ là câu trả lời tốt nhất".

Cộng đồng mạng ngay lập tức dậy sóng. Hàng loạt nghi vấn "Ly hôn rồi sao?", "Cuộc hôn nhân 28 năm kết thúc rồi à?" phủ kín các diễn đàn. Không ai ngờ rằng, người đàn bà dành cả đời để diễn vai vợ hiền, dâu thảo trên màn ảnh, giờ đây lại phải đối mặt với sự phán xét về chính cuộc hôn nhân của mình.

Thế nhưng, sự thật đằng sau đó lại nằm sâu trong hành trình 53 năm cuộc đời của cô.

Từ con nhà nòi thể thao đến những cú "nhảy vọt" của tuổi trẻ

Ngưu Lợi sinh năm 1972 tại Bắc Kinh trong một gia đình quân nhân. Mẹ cô là vận động viên bắn súng, nên từ nhỏ, dòng máu thể thao đã chảy trong huyết quản của cô.

Năm 14 tuổi, Ngưu Lợi lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên đội bơi nghệ thuật Bắc Kinh. Dù không phải kiểu vận động viên thiên bẩm, nhưng cô lại cực kỳ bền bỉ. Cô ngâm mình trong nước lạnh từ sáng sớm đến tối mịt, không một lời than vãn. Kết quả, cô cùng đồng đội giành chức vô địch bơi nghệ thuật toàn quốc khi mới 14 tuổi.

Sau đó, cô chuyển hướng sang bắn súng. Năm 1990, cô giành chức vô địch trong giải bắn súng toàn quân. Những đồng đội lúc bấy giờ của cô đều là những huyền thoại sau này như Vương Nghĩa Phu hay Lý Đối Hồng. Đấu trường thể thao đã dạy cho cô một điều duy nhất: Sự tập trung tuyệt đối.

Năm 1991, đội bắn súng giải tán. Không gục ngã, Ngưu Lợi nộp đơn vào cả ba ngôi trường nghệ thuật danh giá nhất: Bắc Ảnh, Trung Hí và Quân Nghệ. Cuối cùng, cô bén duyên với Học viện Nghệ thuật Giải phóng quân (Quân Nghệ). Từ bơi lội sang bắn súng, rồi từ bắn súng sang diễn xuất, đó là bước ngoặt đầu tiên trong đời cô. Bản lĩnh của một vận động viên đã trở thành nền tảng vững chắc cho sự nghiệp diễn xuất sau này.

Bước chân vào làng giải trí, Ngưu Lợi không tỏa sáng ngay lập tức. Cô dành 10 năm ròng rã để đóng những vai quần chúng, vai phụ mờ nhạt.

Năm 1998, vai diễn Phan Xảo Vân trong Thủy Hử giúp khán giả bắt đầu nhớ mặt đặt tên. Cô diễn ra được cái chất nhu nhược, tham lam nhưng cũng đầy đáng thương của nhân vật. Đến năm 2001, bộ phim Không Kính Tử mang về cho cô đề cử "Nữ diễn viên xuất sắc" tại giải Phi Thiên lần thứ 22. Đó là sự công nhận chính thức từ giới chuyên môn sau một thập kỷ kiên trì.

Năm 2003, cánh cửa sân khấu Gala Xuân mở ra. Cô cùng Hoàng Hoành diễn tiểu phẩm Ngâm chân. Áp lực trước hàng trăm triệu khán giả không làm cô run sợ. Ngược lại, cô trở thành "gương mặt thân quen" của Chunwan với 8 lần góp mặt. Danh xưng "Cô vợ quốc dân" cũng từ đó mà ra một người phụ nữ tràn đầy hơi thở cuộc sống, gần gũi và chân thực.

Hôn nhân và những góc khuất: 2 năm vượt qua trầm cảm

Rời xa ánh đèn sân khấu, chuyện đời tư của Ngưu Lợi bắt đầu từ năm 1996 khi cô gặp Lưu Á Đông trong một buổi tiệc của bạn bè. Anh là quân nhân vừa phục viên, đang bắt đầu sự nghiệp kinh doanh.

Năm 1997, họ kết hôn. Họ thỏa thuận với nhau: Tập trung cho sự nghiệp, tạm thời chưa sinh con. Lưu Á Đông là người đàn ông hiếm hoi trong giới hào nhoáng sẵn sàng lùi lại phía sau, quán xuyến việc nhà để vợ yên tâm đóng phim.

Họ giữ kín cuộc hôn nhân suốt 10 năm trước khi đón con đầu lòng. Tổng cộng Ngưu Lợi sinh 3 con trong vòng 6 năm. Trong khi cô tỏa sáng trên sân khấu, Lưu Á Đông và bố mẹ chồng là hậu phương vững chắc chăm lo cho các con.

Tuy nhiên, bi kịch ập đến vào năm 2014 khi cô tham gia bộ phim Lão Nông Dân. Vì quá nhập tâm vào vai diễn bi kịch, Ngưu Lợi rơi vào trạng thái mất ngủ, u uất và được chẩn đoán có dấu hiệu trầm cảm. Lưu Á Đông đã gạt bỏ mọi công việc kinh doanh để ở bên vợ. Anh không thúc giục, không phàn nàn, chỉ lặng lẽ cùng cô đi dạo, trò chuyện mỗi ngày suốt gần 2 năm cho đến khi cô bình phục hoàn toàn.

Vai diễn lấy đi sức khỏe đó sau cùng đã mang về cho cô giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Trung - Mỹ lần thứ 11.

Đến đầu năm 2025, dòng trạng thái "đường ai nấy đi" khiến dư luận dậy sóng. Sau vài ngày im lặng, phía Ngưu Lợi đã chính thức phủ nhận tin đồn ly hôn.

Ngày 18/1, cô đăng ảnh tình cảm bên chồng cùng lời khẳng định: Hôn nhân vẫn bền vững, cả hai đã bên nhau gần 30 năm và mọi thứ vẫn ổn. Một người phụ nữ đã bước qua tuổi 50, nếm trải đủ thăng trầm, vốn dĩ đã có cách đối diện với ồn ào một cách bình thản nhất.

Cú chốt cho mọi tin đồn là hình ảnh cặp đôi bị bắt gặp đi mua sắm tại Osaka, Nhật Bản vào tháng 8/2025. Họ trò chuyện vui vẻ, không màu mè, không diễn xuất, chỉ đơn giản là một cặp vợ chồng già tận hưởng cuộc sống. Dòng trạng thái gây bão trước đó có lẽ chỉ là một phút yếu lòng của người nghệ sĩ, nhưng đã bị dư luận phóng đại quá mức.

Người ta nói bí quyết giữ lửa của cô giống như lời một vận động viên bắn súng: "Mở một mắt, nhắm một mắt". Tập trung vào những gì cần thấy, và buông bỏ những gì không cần giữ. Sau 29 năm, câu trả lời của Ngưu Lợi không nằm trên sân khấu, mà nằm ở sự bình yên trong chính tổ ấm của mình.

Trân Ni