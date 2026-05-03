Một hãng hàng không 34 tuổi dừng hoạt động, hành khách được hoàn tiền như thế nào?

Hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines của Mỹ đã chính thức khép lại hành trình 34 năm vào rạng sáng ngày 2/5 theo giờ địa phương. Để đảm bảo không có hành khách hay phi hành đoàn nào bị mắc kẹt ở nước ngoài, hãng đã chủ động hủy toàn bộ các chuyến bay quốc tế từ ngày 1/5, nhưng vẫn nỗ lực vận chuyển hơn 50.000 hành khách trong ngày hoạt động cuối cùng. Chuyến bay cuối cùng mang số hiệu NK1833 từ Detroit đã hạ cánh xuống Dallas Fort Worth trong sự theo dõi lặng lẽ của ban lãnh đạo tại trụ sở Florida, cùng những lời chào tạm biệt đầy xúc động vang lên trên sóng bộ đàm từ các nhân viên không lưu.

Dù chỉ chiếm khoảng 4% thị phần hàng không Mỹ, Spirit từng phục vụ hơn 40 triệu lượt hành khách mỗi năm với mạng lưới gần 100 thành phố, định hình lại hoàn toàn khái niệm hàng không siêu rẻ. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh, chi phí vận hành tăng cao và thương vụ sáp nhập bất thành với JetBlue đã vắt kiệt sức lực của hãng sau nhiều năm chìm trong khó khăn tài chính.

Spirit Airlines chính thức ngừng hoạt động

Ngay khi Spirit sụp đổ, nhiều hãng hàng không từng cạnh tranh như American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways, Frontier Airlines và Southwest Airlines đã nhanh chóng tung ra các chương trình giảm giá hoặc giới hạn mức giá trần để hỗ trợ hành khách tìm chuyến bay mới. Điển hình, Southwest Airlines yêu cầu khách hàng đến trực tiếp quầy vé tại sân bay để nhận ưu đãi từ nay đến hết thứ Tư ngày 6/5, trong khi United Airlines cho phép đặt vé trực tuyến với thời hạn lên tới hai tuần.

Để đáp ứng lượng khách tăng đột biến, American Airlines đang xem xét sử dụng máy bay lớn hơn trên các đường bay trọng điểm, còn United Airlines dự kiến tăng cường thêm các chuyến bay trên những tuyến từng trùng lặp với Spirit. Nếu phương án bay không khả thi, hành khách có thể cân nhắc việc di chuyển bằng đường bộ khi công ty cho thuê xe Hertz đang giảm giá lên đến 25% cho các chuyến đi một chiều.

Về vấn đề tài chính, Spirit Airlines tuyên bố sẽ tự động xử lý hoàn tiền cho những chuyến bay được thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Nếu đặt vé qua các đại lý du lịch bên thứ ba, hành khách cần liên hệ trực tiếp với họ, trong khi những người sử dụng voucher hoặc điểm thưởng sẽ phải chờ đợi quá trình giải quyết phá sản của hãng.

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ khuyên người dùng nên liên hệ với công ty cấp thẻ tín dụng để yêu cầu bồi hoàn cho dịch vụ không được cung cấp, đồng thời kiểm tra kỹ chính sách bảo hiểm du lịch xem có điều khoản bồi thường khi hãng bay mất khả năng thanh toán hay không. Người tiêu dùng cần lưu giữ mọi tài liệu chứng minh như biên lai, xác nhận đặt chỗ và thông báo hủy chuyến, đồng thời tuyệt đối cảnh giác với các tin nhắn mạo danh Spirit Airlines yêu cầu cung cấp thông tin ngân hàng để nhận hoàn tiền nhanh nhằm tránh bẫy lừa đảo.

Theo Fortune, PBS