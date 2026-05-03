Quiet luxury bắt đầu từ đâu? Câu trả lời là một chiếc sơ mi trắng

Theo Như Quỳnh | 03-05-2026 - 19:19 PM | Lifestyle

Áo sơ mi trắng là món đồ mà càng đơn giản càng "đắt giá, đây cũng chính là bí quyết mặc đẹp chưa bao giờ lỗi thời.

Giữa vô vàn xu hướng thay đổi liên tục, có những món đồ vẫn luôn giữ được vị trí vững chắc trong tủ đồ của mọi cô gái. Áo sơ mi trắng là một trong số đó. Không cần chi tiết cầu kỳ hay màu sắc nổi bật, chính sự tinh giản đến mức tối đa lại tạo nên sức hút rất riêng cho item này.

Áo sơ mi trắng mang trong mình hai thái cực tưởng chừng đối lập: vừa "sạch" trong cảm giác thị giác, vừa có "độ căng" về phong cách.

Khi mặc lên, nó không chỉ giúp tổng thể trở nên gọn gàng, thanh thoát mà còn tạo ra một nền hoàn hảo để người mặc thể hiện cá tính thông qua cách phối đồ. Chính vì vậy, chỉ cần thay đổi một chút trong styling, chiếc áo quen thuộc này có thể biến hóa từ thanh lịch công sở sang phóng khoáng, hiện đại hay thậm chí là gợi cảm đầy tinh tế.

Điểm mấu chốt khi mặc đẹp với sơ mi trắng không nằm ở việc bạn kết hợp bao nhiêu món đồ, mà là cách bạn xử lý tỷ lệ. Một chiếc áo được cắt may gọn gàng, vừa vặn hoặc hơi oversized có chủ đích, khi đi cùng quần cạp cao hoặc chân váy phù hợp, sẽ ngay lập tức tạo nên tổng thể hài hòa. Sơ vin toàn phần mang lại vẻ chỉn chu, trong khi sơ vin nửa vạt hoặc buông lơi tự nhiên lại tạo cảm giác "effortless" – kiểu đẹp không cần cố.

Nếu muốn theo đuổi phong cách "quiet luxury", sơ mi trắng gần như là lựa chọn không thể thiếu. Không logo, không phô trương, chỉ cần chất liệu tốt, phom dáng chuẩn và cách phối tinh tế, bạn đã có thể tạo nên một outfit mang cảm giác cao cấp. Kết hợp cùng quần ống rộng, kaki hay chân váy dài tối giản, tổng thể sẽ toát lên sự nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất.

Ngoài những cách mặc quen thuộc, sơ mi trắng còn có thể được biến tấu linh hoạt hơn: khoác ngoài như một lớp layer, mặc trễ vai nhẹ nhàng hoặc thậm chí buộc vạt để tạo điểm nhấn. Những thay đổi nhỏ này giúp item cơ bản trở nên mới mẻ mà không làm mất đi tinh thần tối giản vốn có.

Có thể nói, áo sơ mi trắng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc thời trang không cần phức tạp để trở nên đẹp. Đôi khi, chỉ cần một món đồ đủ tinh giản, cộng thêm một chút tinh tế trong cách mặc, bạn đã có thể tạo nên một phong cách khiến người khác phải chú ý.

