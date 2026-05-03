Nữ NSƯT làm bà chủ: "Chồng con tôi rén, phải im lặng hết"

Theo Tùng Ninh | 03-05-2026 - 17:12 PM | Lifestyle

"Chồng tôi còn hé mở cửa nhìn lén vào hỏi: Em luyện công xong chưa", Ốc Thanh Vân nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, NSƯT Ốc Thanh Vân đã chia sẻ về sự ham học của mình.

Cô nói: "Tôi sẽ vẫn đi học để phát triển bản thân vì tôi thích học. Tôi không dám tham vọng học tiến sĩ, thạc sĩ, nhưng sẽ học nâng cao, chuyên sâu hơn.

Ốc Thanh Vân tập Yoga

Về chuyện ham học của tôi, mọi người xung quanh tôi đều biết rằng tôi là "con ma sổ sách". Lúc nào tôi cũng ghi ghi chép chép. Ai chơi với tôi đều biết điều đó.

Vì thế, chuyện tôi thích đi học là bình thường, không có gì lạ. Nhưng thực sự, gia đình tôi phải chịu đựng tôi quá nhiều.

Ví dụ, tôi từng bỏ thời gian học Yoga và trong đó là một thế giới rất lớn. Tôi phải học thiền chuông. Mỗi lần tôi đóng cửa để học thiền chuông là cả gia đình, chồng con tôi rén, phải im lặng hết. Không một ai trong nhà tôi dám đi mạnh, nói to.

Mỗi lần tôi gõ chuông một cái là như giác ngộ cả nhà. Chồng tôi còn hé mở cửa nhìn lén vào hỏi: "Em luyện công xong chưa". Tức là chồng tôi còn không dám nói chuyện với tôi, phải im lặng hết rồi đợi tôi thiền xong mới dám hỏi.

Dạo này thì tôi bớt thiền rồi, nên gia đình tôi cũng bớt rén, trở lại nhịp sống bình thường. Hồi trước, mỗi lần tôi bảo đi chữa lành là nguyên một gia đình phải chữa lành cho tôi".

MC Nguyên Khang nhận định: "Ốc Thanh Vân là người đam mê học hỏi, khám phá, phát triển bản thân và có nhiều hoài bão, khát khao. Nhưng Ốc Thanh Vân không bao giờ quên đi trách nhiệm của một người phụ nữ trong gia đình.

Tôi tin rằng, một người phụ nữ như vậy thì thành công là điều hiển nhiên. Quan trọng là Ốc Thanh Vân sống rất tích cực, luôn thấy cuộc đời này có ý nghĩa và trân trọng từng khoảnh khắc.

Ốc Thanh Vân thực sự là một người nghệ sĩ đa tài, vừa kinh doanh, vừa làm MC, vừa làm diễn viên, làm vợ làm mẹ, làm nhà đầu tư và sắp tới còn làm cả giám đốc điều hành sân khấu kịch.

Ốc Thanh Vân đảm nhiệm quá nhiều vai trò khác nhau, nhưng vẫn năng động, vui vẻ. Đây là điều khiến tôi vô cùng nể phục".

Nữ khách Tây mê mệt tay nghề của "pháp sư Hội An": May 4 món giá hơn 5 triệu, tiếc hùi hụi vì không đặt thêm

Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos chi 10 triệu USD để đồng chủ trì Met Gala

Nữ hoàng sân khấu miền Nam: Mong được ra miền Bắc diễn một lần, chưa kịp làm thì đã gặp nạn

16:14 , 03/05/2026
Việt Nam chính thức lập kỷ lục Guinness với nhà hàng 5000 chỗ ngồi, rộng 7000 mét vuông khủng nhất thế giới

16:10 , 03/05/2026
Đám cưới Mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 và ca sĩ kém 7 tuổi tai tiếng nhất showbiz: MC quốc dân cùng dàn sao chiếm spotlight

15:17 , 03/05/2026
Hoàng Thùy Linh bị gọi tên

15:00 , 03/05/2026

