Nữ NSƯT là Phó giáo sư đẹp lộng lẫy như công chúa trong biệt thự rộng 1.000m2, 10 phòng ở Tuần Châu

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Tân Nhàn còn là một trí thức và nhà giáo uy tín trong lĩnh vực âm nhạc. Sau nhiều năm giảng dạy và giữ chức vụ Phó Trưởng khoa, từ tháng 5/2024, cô chính thức đảm nhận vai trò Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, vào tháng 12/2025, ở tuổi 43, cô đã chính thức được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư, trở thành nữ ứng viên duy nhất trong lĩnh vực nghệ thuật đạt được học hàm này trong đợt xét duyệt năm 2025.