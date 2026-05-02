Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ NSƯT là Phó giáo sư đẹp lộng lẫy như công chúa trong biệt thự rộng 1.000m2, 10 phòng ở Tuần Châu

Theo Dạ Vũ | 02-05-2026 - 23:52 PM | Lifestyle

Loạt ảnh trong biệt thự sang trọng khiến nhiều người ví von nữ NSƯT là Phó giáo sư đẹp lộng lẫy như nàng công chúa trong lâu đài của truyện cổ tích.

NSƯT Tân Nhàn sinh năm 1982 tại Hà Nam, hiện là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của dòng nhạc dân gian đương đại Việt Nam. Cô được công chúng biết đến rộng rãi sau khi giành giải Nhất dòng nhạc dân gian cùng giải Khán giả bình chọn tại cuộc thi Sao Mai 2005 với ca khúc Trăng khuyết.

Sự nghiệp âm nhạc của Tân Nhàn gắn liền với những nỗ lực làm mới và tôn vinh các giá trị âm nhạc truyền thống. Với những cống hiến bền bỉ cho nghệ thuật nước nhà, cô vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2023.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Tân Nhàn còn là một trí thức và nhà giáo uy tín trong lĩnh vực âm nhạc. Sau nhiều năm giảng dạy và giữ chức vụ Phó Trưởng khoa, từ tháng 5/2024, cô chính thức đảm nhận vai trò Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, vào tháng 12/2025, ở tuổi 43, cô đã chính thức được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư, trở thành nữ ứng viên duy nhất trong lĩnh vực nghệ thuật đạt được học hàm này trong đợt xét duyệt năm 2025.

Về đời tư, sau khi chia tay người chồng đầu tiên, Tân Nhàn đã tìm thấy hạnh phúc mới bên một Phó Giáo sư, Tiến sĩ là Viện trưởng của một Viện khoa học công nghệ. Hiện tại, cô không chỉ viên mãn trong sự nghiệp với khối tài sản đáng nể.

Trong số đó, căn biệt thự 10 phòng ngủ tại Tuần Châu, Quảng Ninh vừa khánh thành thu hút sự chú ý. Với quy mô diện tích lên đến 1.000m2, cơ ngơi này được thiết kế cao 3 tầng theo phong cách hiện đại kết hợp tân cổ điển, lấy tông màu trắng làm chủ đạo để tôn lên vẻ sang trọng và thanh thoát giữa không gian vịnh biển.

Không gian bên ngoài được chăm chút tỉ mỉ với nhiều tiện ích cao cấp như bể bơi ngoài trời hiện đại, sân bóng rổ riêng biệt và các khoảng sân vườn xanh mướt. Nữ nghệ sĩ cũng dành một phần diện tích đáng kể để trồng rau sạch và các loại hoa quý, tạo nên một hệ sinh thái vừa tiện nghi vừa gần gũi với thiên nhiên.

Mới đây, NSƯT Tân Nhàn cũng gây chú ý khi thực hiện loạt bộ ảnh chụp tại cơ ngơi hoành tráng này. Ở tuổi 44, cô vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Loạt ảnh trong biệt thự sang trọng khiến nhiều người ví von Tân Nhàn đẹp lộng lẫy như nàng công chúa trong lâu đài của truyện cổ tích.

Trong bộ ảnh này, Tân Nhàn xuất hiện với hình ảnh dịu dàng, nền nã nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng rất riêng. Ở set váy tím pastel, nữ ca sĩ mang đến cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính. Chất liệu voan mềm rủ theo từng nếp váy giúp tổng thể trở nên bay bổng, thanh thoát. Gương mặt trang điểm tự nhiên, làn da mịn màng cùng nụ cười nhẹ khiến cô trông trẻ trung hơn so với tuổi. Mái tóc dài suôn thẳng, vuốt gọn ra sau càng tôn lên đường nét gương mặt thanh tú.

Trong khi đó, bộ váy đỏ lại tạo hiệu ứng hoàn toàn khác: nổi bật, đằm thắm và có phần quyền quý. Tông đỏ giúp làn da cô thêm sáng, kết hợp với thần thái điềm tĩnh tạo nên hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, từng trải nhưng vẫn giữ được nét mềm mại. Cách tạo dáng khi ngồi đọc sách giữa không gian nhiều hoa càng làm nổi bật vẻ đẹp tri thức, nhẹ nhàng mà không kém phần cuốn hút.

Theo Dạ Vũ

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên