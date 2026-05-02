Không hổ danh “hãng bay đắt giá nhất hành tinh”, tiếp viên Emirates thật sự có cuộc sống như mơ

Dưới dây là những lời chia sẻ từ Annabel Crofts - người đang tận hưởng cuộc sống trong mơ với tư cách là tiếp viên hàng không của hãng Emirates (một trong những hãng hàng không đắt đỏ bậc nhất thế giới). Cô đã làm việc cho hãng hàng không này từ tháng 6/2022.

“Tôi nghĩ chúng tôi có công việc tuyệt vời nhất thế giới,” Annabel nói. "Chúng tôi không chỉ thích thú khi có văn phòng ở độ cao 38.000 feet mà còn tận hưởng rất nhiều đặc quyền đi kèm. Là thành viên phi hành đoàn, chúng tôi được hưởng mức lương cạnh tranh, miễn thuế, phụ cấp bay, vé máy bay giảm giá cho gia đình và bạn bè, chi phí quá cảnh và chỗ ở được bao gồm trong hợp đồng, vì vậy chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều. Điều này có nghĩa là tôi có thể tự do tiêu hết tiền lương mà không cần lo lắng. Chi phí hàng tháng của tôi chỉ bao gồm tiền điện thoại và tiền ăn".

Annabel Crofts

Sinh ra và lớn lên ở Cooma thuộc dãy núi Snowy, gia đình cô chuyển đến Perth (Úc) khi cô 10 tuổi.

Từ nhỏ, cô ấy đã biết mình muốn làm tiếp viên hàng không.

“Tôi bị thu hút bởi phi hành đoàn của bất kỳ hãng hàng không nào tôi từng đi. Lối sống hào nhoáng và sự dễ dàng trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ thật đáng ngưỡng mộ,” Annabel nói.

Cô quyết định ứng tuyển vào vị trí tiếp viên hàng không, và cô thấy công việc này "cực kỳ dễ dàng".

“Tôi đã hoàn thành đơn xin việc… và sau khi được xem xét, tôi được yêu cầu tham dự một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một trong những người tuyển dụng của chúng tôi. Chỉ vài ngày sau, tôi nhận được email thông báo trúng tuyển. Thế thôi", Annabel chia sẻ.

Quyền lợi tuyệt vời

Mỗi thành viên phi hành đoàn đều phải bắt đầu sự nghiệp của mình bằng việc phục vụ hành khách hạng phổ thông.

Dựa trên hiệu suất làm việc và tỷ lệ chuyên cần, các thành viên phi hành đoàn sẽ được nâng hạng lên hạng thương gia và hạng nhất. “Tôi làm việc ở khoang hạng phổ thông chưa đầy một năm rưỡi trước khi được nâng cấp lên hạng thương gia".

Theo Annabel, nghề tiếp viên hàng không không giống như công việc văn phòng 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thông thường. “Điều tôi thích nhất là công việc của tôi có giờ giấc linh hoạt,” cô ấy giải thích.

Kể từ khi gia nhập hãng hàng không, đặc quyền lớn nhất mà cô ấy được hưởng là được trả tiền để đi du lịch vòng quanh thế giới. “Trong thời gian này, tôi đã có cơ hội đến thăm hơn 52 quốc gia khác nhau,” cô nàng nói.

Cô ấy đã có cơ hội tham dự các sự kiện lớn, bao gồm giải quần vợt US Open, Australian Open, các trận đấu của đội Collingwood thuộc giải AFL và nhiều sự kiện khác nữa. “Tôi rất vinh dự được là một phần của đội ngũ hỗ trợ các sự kiện do Emirates tài trợ, điều này giúp tôi có cơ hội tham dự một số sự kiện thể thao và phi thể thao tốt nhất trên thế giới,” cô nàng cho hay.

Chuẩn bị cho công việc

Annabel cho biết, với tư cách là tiếp viên hàng không, lịch bay của cô ấy luôn khác biệt so với những ngày trước đó.

"Lịch bay của chúng tôi dao động từ 80 đến 110 giờ mỗi tháng," cô nàng nói.

Trước mỗi chuyến bay đường dài, cô nàng luôn đảm bảo mình được nghỉ ngơi đầy đủ: “Việc nghỉ ngơi trước chuyến bay là rất cần thiết, và tôi thích chuẩn bị cho mình bằng cách ngủ đủ giấc và thư giãn. Vài tiếng trước giờ đón, tôi sắp xếp đồng phục và vali. Như vậy, tôi sẽ không phải vội vàng hay quên bất cứ thứ gì. Tôi cũng đọc thông tin về điểm đến mà mình sẽ hạ cánh để chuẩn bị tinh thần cho những hoạt động thú vị đang chờ đón mình trong thời gian quá cảnh".

Các tiếp viên hàng không luôn giữ vẻ ngoài chỉnh tề khi di chuyển trên không trung, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Annabel dành một tiếng rưỡi để chuẩn bị trước mỗi ca làm việc.

“Tôi ghét phải vội vã trước khi đi làm,” cô nàng nói. “Các bước của tôi khá đơn giản, tôi bắt đầu ngày mới bằng việc tắm và uống cà phê. Tiếp theo, tôi thực hiện các bước trang điểm theo quy trình đã được dạy trong khóa huấn luyện, rồi sau đó tạo kiểu tóc. Sau khi hoàn tất việc đó, tôi sắp xếp hành lý xách tay và vali để đảm bảo mình có đầy đủ thiết bị và giấy tờ cần thiết. Cuối cùng, tôi mặc đồng phục và lên xe buýt chở nhân viên đến trụ sở chính của Tập đoàn Emirates, nơi chúng tôi bắt đầu ngày làm việc chính thức.”

Cô nàng chuẩn bị tươm tất cho những chuyến bay

Cuộc sống ở Dubai

Khi không phải đi công tác vòng quanh thế giới, Annabel thích sống ở Dubai, nơi cô ấy nói là "trẻ trung, sôi động và là một trong những thành phố an toàn nhất thế giới".

“Được mệnh danh là thành phố vàng, nơi đây là quê hương của hơn 200 quốc tịch, tạo nên một sự pha trộn văn hóa tuyệt vời,” cô nói.

Vì được cung cấp chỗ ở miễn phí, cô ấy ở chung phòng với hai tiếp viên hàng không khác.

Nhưng cô ấy không dành quá nhiều thời gian ở nhà, mà cô luôn ra ngoài giao lưu vào những ngày nghỉ hoặc đi biển với bạn bè.

Khi ở nhà tại Dubai, cô nàng tận dụng tối đa một đặc quyền khác - thẻ thành viên bạch kim của hãng hàng không mà cô sử dụng, thứ mà các tiếp viên hàng không “được hưởng với chi phí thấp”.

“Sử dụng thẻ bạch kim, chúng tôi được giảm giá rất nhiều cho hầu hết mọi thứ, từ các lớp tập gym, nhà hàng đến siêu thị và các thương hiệu mỹ phẩm".

Hiện tại, Annabel cho biết cô chưa có ý định chuyển về Úc trong thời gian gần đây. "Tôi vô cùng yêu thích công việc của mình và hướng đi mà sự nghiệp đang theo đuổi. Emirates đã mang đến cho tôi những cơ hội tốt nhất để phát triển và thành công. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được vị trí như ngày hôm nay", cô nàng bộc bạch.

Cô nàng có cuộc sống như trong mơ

Quyết định tuyệt vời nhất từ trước đến giờ

Đối với những người muốn chuyển đến Dubai để làm tiếp viên hàng không, Annabel nói: “Hãy chắc chắn rằng bạn đã nghiên cứu kỹ về công việc trước khi nộp đơn. Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn và hiểu rõ liệu đây có phải là bước đi đúng đắn dành cho bạn hay không".

Cô nhận định: "Việc chuyển đến Dubai và làm việc cho Emirates là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng đưa ra. Cơ hội ở đây là vô tận.”

Theo 7news



