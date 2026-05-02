Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thế giới có thể 'bùng nổ' tỷ phú vào năm 2031

Theo Bằng Lăng | 02-05-2026 - 22:38 PM

Theo dự báo, số lượng tỷ phú trên toàn cầu có thể đạt 4.000 người trong vòng 5 năm tới khi giới siêu giàu tích lũy tài sản với tốc độ ngày càng nhanh.

Theo công bố danh sách tỷ phú thế giới thường niên lần thứ 40 của Forbes hồi tháng 3, toàn thế giới có 3.428 tỷ phú, tăng 400 người so với con số kỷ lục của năm ngoái. Như vậy, hành tinh này đã có thêm hơn 1 tỷ phú mới mỗi ngày trong 12 tháng qua. Đây cũng là con số cao nhất kể từ khi danh sách này được thành lập vào năm 1987.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là tài sản của các tỷ phú hiện giàu hơn 4 nghìn tỷ USD so với năm ngoái. Tổng tài sản của các tỷ phú đạt mức kỷ lục 20,1 nghìn tỷ USD, tăng từ 16,1 nghìn tỷ USD vào năm 2025. Tài sản trung bình của 1 tỷ phú hiện là 5,8 tỷ USD, tăng từ 5,3 tỷ USD vào năm 2025.

Thống kê cho thấy, hiện có kỷ lục 20 người nằm trong "câu lạc bộ 100 tỷ USD", nhóm siêu giàu. Mỹ là nơi sinh sống của 15 trong số 20 người giàu nhất thế giới. Gần một nửa số tỷ phú này làm giàu nhờ công nghệ.

Trong đó, tỷ phú Elon Musk đang nắm giữ vị trí số 1 vững chắc hơn bao giờ hết với gần 800 tỷ USD. Đáng chú ý, nhiều thời điểm, tài sản của Elon Musk đã vượt 800 tỷ USD, đưa ông đến gần hơn với việc trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới.

Theo ước tính của Forbes , tài sản ròng của Elon Musk đã tăng khoảng 497 tỷ USD kể từ năm 2025. Mức tăng trưởng này gần gấp đôi tài sản của Elon Musk chỉ trong vòng 12 tháng.

Số lượng tỷ phú toàn cầu được dự báo sẽ tăng 25% trong 5 năm tới. (Ảnh: Chris Harris/Alamy)

Theo Theguardian , các số liệu cho thấy, số lượng tỷ phú trên thế giới có thể đạt gần 4.000 người vào năm 2031, khi giới siêu giàu tích lũy tài sản với tốc độ ngày càng nhanh.

Còn theo khảo sát của Knight Frank, tầng lớp triệu phú cũng đang tăng nhanh chóng. Số người sở hữu tài sản ít nhất 30 triệu USD trên toàn thế giới tăng từ 162.191 người vào năm 2021 lên 713.626 người hiện nay - tăng hơn 300%.

Theo nghiên cứu, số lượng tỷ phú dự kiến sẽ tăng nhanh nhất ở Ả Rập Xê Út nhờ dầu mỏ. Số tỷ phú sẽ tăng hơn gấp đôi từ 23 người vào năm 2026 lên dự báo 65 người vào năm 2031.

Mỹ có nhiều tỷ phú hơn bất kỳ quốc gia nào khác, hiện giữ kỷ lục với 989 người trong danh sách, sở hữu tổng tài sản trị giá 8,4 nghìn tỷ USD. Trung Quốc đại lục đứng thứ 2 với 539 tỷ phú, trong khi Ấn Độ đứng thứ ba với 229 người.

Trong khi đó, 89 người bị loại khỏi danh sách tỷ phú năm nay và 39 tỷ phú khác đã qua đời.

Theo khảo sát của Knight Frank, Bắc Mỹ là nơi sinh sống của gần 1/3 số tỷ phú toàn cầu. Tuy nhiên, dự báo cho thấy khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ vượt qua Bắc Mỹ vào năm 2031. Thời điểm đó, tỷ phú đến từ khu vực châu Á Thái Bình Dương dự kiến sẽ chiếm 37,5% tổng số, so với 27,8% từ Bắc Mỹ.

Theo Bằng Lăng

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên