Gói thù lao của tỷ phú Elon Musk tại Tesla năm 2025 đạt mức kỷ lục

Theo An Khê | 02-05-2026 - 18:15 PM | Tài chính quốc tế

Hãng xe điện Tesla lần đầu công bố tổng thù lao năm 2025 dành cho Giám đốc điều hành Elon Musk kể từ khi cổ đông phê duyệt gói đãi ngộ quy mô lớn.

(Ảnh: AFP)

Tổng thù lao năm 2025 dành cho tỷ phú Elon Musk kể từ khi cổ đông phê duyệt gói đãi ngộ quy mô lớn, có giá trị lên tới khoảng 158 tỷ USD (tương đương 200 tỷ USD theo cách tính quy đổi), theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý ngày 30/4.

Con số trên được công bố khoảng 6 tháng sau khi các nhà đầu tư thông qua gói thưởng cổ phiếu trị giá 1.000 tỷ USD dành cho người đứng đầu tập đoàn. Đây được xem là mức thù lao chưa từng có tiền lệ, ngay cả trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ ngày càng chi trả cao cho những lãnh đạo được coi là có tầm nhìn chiến lược.

Ông Elon Musk được ghi nhận là người đưa Tesla trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường xe điện toàn cầu, đồng thời giúp bản thân vươn lên vị trí người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hãng đối mặt áp lực cạnh tranh gia tăng, đặc biệt từ các nhà sản xuất tại Trung Quốc, cùng với danh mục sản phẩm chưa có nhiều đổi mới đáng kể.

Song song với Tesla, vị tỷ phú này đang dành sự chú ý cho các lĩnh vực khác trong hệ sinh thái kinh doanh, đáng chú ý là công ty hàng không vũ trụ SpaceX, đơn vị được cho là đang chuẩn bị cho một trong những đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn nhất lịch sử.

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: AP)

Hồ sơ công bố cũng cho thấy mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa các doanh nghiệp do ông Musk điều hành. Trong năm 2025, Tesla ghi nhận hơn 500 triệu USD doanh thu từ việc bán sản phẩm và dịch vụ cho các công ty liên quan. Trong đó, khoảng 430,1 triệu USD đến từ giao dịch với xAI, trong khi SpaceX đóng góp thêm 143,3 triệu USD.

Tuy nhiên, Tesla lưu ý rằng có thể tồn tại "sự chênh lệch đáng kể" giữa giá trị thù lao công bố và khoản thu nhập thực tế mà ông Musk nhận được. Nguyên nhân là do toàn bộ gói thù lao năm 2025 được cấu trúc dưới dạng quyền chọn cổ phiếu, chỉ có thể chuyển thành giá trị thực khi công ty đạt các mục tiêu về vốn hóa thị trường và hiệu quả hoạt động.

Trên thực tế, trong năm 2025, Tesla chưa đạt được các điều kiện đề ra, do đó thu nhập thực tế của ông Musk từ gói thù lao này là 0 USD. Ông cũng không nhận lương cố định từ công ty trong nhiều năm qua.

Theo báo cáo, giá trị thù lao được tính toán dựa trên giả định Tesla hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, trong đó riêng giá trị hợp lý của gói thưởng cổ phiếu đã lên tới khoảng 132 tỷ USD. Phần còn lại, hơn 26 tỷ USD, liên quan đến một khoản thưởng tạm thời được hội đồng quản trị phê duyệt vào tháng 8/2025, nhưng đã bị hủy bỏ vào tháng 4/2026 khi gói thù lao năm 2018 được khôi phục.

