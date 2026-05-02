Tàu nghi của Nga bất ngờ bị vây bắt giữa biển, có thể đang chở một loại hàng hoá của Ukraine

Vu Lam | 02-05-2026 - 13:47 PM | Tài chính quốc tế

Tàu dài 96 mét đã bị đột kích giữa biển, khả năng chở ngũ cốc từ Ukraine.

Giới chức Thuỵ Điển vừa quyết định tịch thu một con tàu chở hàng bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, trong bối cảnh phương Tây ngày càng siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow.

Con tàu này mang tên Caffa, dài khoảng 96 mét, đã bị lực lượng cảnh sát vũ trang Thụy Điển đột kích và kiểm tra hôm 6/3 khi đang trên hành trình hướng tới Saint Petersburg. Một thành viên thủy thủ đoàn đã bị bắt giữ với cáo buộc vi phạm quy định hàng hải, luật an toàn tàu biển và sử dụng giấy tờ giả.

Theo Cơ quan Công tố Thụy Điển, việc tịch thu tàu được thực hiện theo đề nghị “hỗ trợ pháp lý” từ một quốc gia nước ngoài, dù danh tính quốc gia này chưa được công bố. Công tố viên Hakan Larsson cho biết quyết định tịch thu nhằm phục vụ quá trình xem xét khả năng bàn giao con tàu cho phía yêu cầu.

Trước đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển xác nhận Caffa nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine và đang treo cờ Guinea giả mạo. Giới chức cũng nghi ngờ con tàu này được sử dụng để vận chuyển ngũ cốc bị đánh cắp từ các vùng lãnh thổ Ukraine.

Đại sứ quán Nga tại Stockholm cho biết 10 trong số 11 thành viên thủy thủ đoàn là công dân Nga.

Vụ việc là một phần trong nỗ lực lớn hơn của phương Tây nhằm đối phó với cái gọi là “hạm đội bóng tối” của Nga, mạng lưới các tàu chở dầu và hàng hóa cũ kỹ, sở hữu không minh bạch, được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của EU, Mỹ và nhóm G7.

Các lệnh trừng phạt được áp đặt sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine năm 2022 đã khiến nhiều tàu vận chuyển dầu Nga bị loại khỏi hệ thống bảo hiểm và vận tải phương Tây. Để đối phó, Moscow được cho là đã xây dựng một đội tàu “bóng tối” gồm các tàu cũ, thường xuyên thay đổi quốc tịch và giấy tờ để tiếp tục duy trì xuất khẩu.

Không chỉ dừng lại ở việc vận chuyển dầu, một số chuyên gia còn cảnh báo các tàu này có thể tham gia vào các hoạt động nhắm vào phương Tây.

Một ví dụ điển hình xảy ra tại Gulf of Finland cuối năm 2024, khi tàu Eagle S bị cáo buộc kéo neo dưới đáy biển, làm hư hại nhiều tuyến cáp ngầm quan trọng.

Trong khi đó, tại Địa Trung Hải, hải quân Pháp hồi đầu năm cũng đã lên tàu kiểm tra một tàu chở dầu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, treo cờ giả để né tránh kiểm soát.

Theo Euronews﻿

Mỹ nhận tin buồn từ Iran: Mắc kẹt trong 'cơn' dư thừa, phải trả tiền để người khác mang khí đốt đi

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng giảm 2 tuần liên tiếp, chuyên gia tiết lộ: Một khi điều này xảy ra, cuộc chơi mới sẽ bắt đầu

Giá vàng giảm 2 tuần liên tiếp, chuyên gia tiết lộ: Một khi điều này xảy ra, cuộc chơi mới sẽ bắt đầu Nổi bật

Mỹ nhận tin buồn từ Iran: Mắc kẹt trong 'cơn' dư thừa, phải trả tiền để người khác mang khí đốt đi

Mỹ nhận tin buồn từ Iran: Mắc kẹt trong 'cơn' dư thừa, phải trả tiền để người khác mang khí đốt đi Nổi bật

3 kịch bản rủi ro từ gián đoạn eo biển Hormuz

3 kịch bản rủi ro từ gián đoạn eo biển Hormuz

13:06 , 02/05/2026
Quốc tế lên án vụ Israel chặn giữ đoàn tàu chở hàng viện trợ cho Gaza

Quốc tế lên án vụ Israel chặn giữ đoàn tàu chở hàng viện trợ cho Gaza

12:16 , 02/05/2026
Hầm trú ẩn trong Nhà Trắng có gì đặc biệt?

Hầm trú ẩn trong Nhà Trắng có gì đặc biệt?

11:44 , 02/05/2026
Nga sở hữu cỗ máy bí ẩn, chuyên gia Mỹ dù đã tháo rời và có tài liệu nhưng vẫn không thể tạo được bản sao

Nga sở hữu cỗ máy bí ẩn, chuyên gia Mỹ dù đã tháo rời và có tài liệu nhưng vẫn không thể tạo được bản sao

11:11 , 02/05/2026

