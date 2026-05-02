Quốc tế lên án vụ Israel chặn giữ đoàn tàu chở hàng viện trợ cho Gaza

Đoàn tàu nhân đạo quốc tế Global Sumud khởi hành từ Barcelona, Tây Ban Nha hồi đầu tháng 4, quy tụ hơn 70 tàu cùng khoảng 1.000 nhà hoạt động đến từ nhiều quốc gia, với mục tiêu đưa hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza.

Tuy nhiên, vào ngày 30/4, khi đang di chuyển gần đảo Crete của Hy Lạp, cách Gaza khoảng 1.000 km, đoàn tàu đã bị lực lượng Israel chặn lại trong đêm.

Bà Yuliya Syenina - điều phối hậu cần trên tàu Arctic Sunrise - xác nhận: "Ít nhất 20 tàu đã bị chặn giữ và 175 người bị bắt. Một số tàu bị hư hại và bị bỏ mặc ngoài khơi. Chúng tôi tiếp tục hộ tống những tàu còn lại tới vùng biển an toàn".

Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại về việc Israel chặn bắt đoàn tàu viện trợ nhân đạo cho Gaza (Ảnh: Anadolu)

Israel khẳng định hành động chặn giữ đoàn tàu chở hàng viện trợ tới Gaza này nhằm ngăn chặn các mối đe dọa an ninh trước khi đoàn tàu tiếp cận khu vực kiểm soát của nước này.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng các nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Jordani, Mauritani, Pakistan, Tây Ban Nha, Malaysia, Bangladesh, Colombia, Maldives, Nam Phi và Libya đã kịch liệt lên án vụ tấn công của Israel nhằm vào đoàn tàu Global Sumud. Các Ngoại trưởng kêu gọi Israel thực hiện những biện pháp cần thiết để trả tự do ngay lập tức cho những người này.