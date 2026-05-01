Nhật Bản cảnh báo rắn

Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản Atsushi Mimura vừa đưa ra cảnh báo đanh thép rằng các hoạt động đầu cơ vẫn đang diễn ra tràn lan. Những phát ngôn gay gắt này xuất hiện trong bối cảnh đồng yên liên tục chịu áp lực từ sự chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản. Các quan chức lo ngại kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới có thể là cơ hội cho những cuộc tấn công đầu cơ.

Trước đó vào ngày 30/4, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cũng đã cảnh báo về một "hành động quyết liệt" sắp xảy ra. Bà thậm chí còn nhắc nhở các phóng viên nên luôn mang theo điện thoại trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy Tokyo sẵn sàng ra tay để ngăn chặn giới đầu cơ lợi dụng thanh khoản thấp nhằm dìm giá đồng yên. Hai nguồn tin thân cận với Reuters cho biết Nhật Bản thực tế đã can thiệp vào thị trường để hỗ trợ đồng nội tệ chỉ vài giờ sau cảnh báo của bà Katayama. Đây là lần can thiệp chính thức đầu tiên sau gần hai năm và đã giúp đồng yên tăng giá tới 3%.

Ông Mimura từ chối xác nhận việc Nhật Bản có can thiệp thị trường vào ngày 30/4 hay không. Tuy nhiên, ông khẳng định Nhật Bản vẫn duy trì liên lạc cực kỳ chặt chẽ với phía Mỹ. Cả hai quốc gia đều đồng ý rằng các hành động can thiệp có thể là cần thiết tùy thuộc vào diễn biến thị trường.

Sau khi vọt lên mức 155,5 yên đổi 1 USD sau can thiệp, đồng tiền này đã giảm và đứng ở mức 156,99 yên đổi 1 USD. Mức này vẫn nằm dưới ngưỡng 160 vốn được coi là "lằn ranh đỏ" để chính quyền ra tay can thiệp. Lần can thiệp gần nhất trước đó diễn ra vào tháng 7 năm 2024, khi đồng yên chạm mức thấp kỷ lục trong 38 năm là 161,96 đổi 1 USD.

Các chuyên gia phân tích dự báo thị trường Nhật Bản đóng cửa từ thứ Hai đến thứ Tư tuần sau để nghỉ lễ có thể gây ra những biến động dữ dội do thanh khoản thấp.

Tốc độ tăng lãi suất chậm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được coi là một trong những nguyên nhân khiến đồng yên yếu đi. Ngay cả những tín hiệu thắt chặt tiền tệ của BOJ vào thứ Ba vừa qua cũng không thể hỗ trợ lâu dài cho đồng nội tệ.

Đồng USD vẫn tăng giá mạnh khi thị trường tin rằng áp lực lạm phát sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không thể cắt giảm lãi suất.

Chuyên gia chiến lược Rinto Maruyama từ SMBC Nikko Securities nhận định đồng yên sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm do giá dầu cao và xu hướng thắt chặt của các ngân hàng trung ương khác. Ông Mimura cũng để ngỏ khả năng can thiệp vào thị trường dầu thô tương lai nếu sự biến động ở đây tác động tiêu cực đến tỷ giá đồng yên.

Anh Dũng

Theo Reuters