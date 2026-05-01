Tàu Hải quân Mỹ ở Trung Đông nhận hàng tiếp tế, xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc

Theo Minh Hạnh | 01-05-2026 - 20:00 PM | Tài chính quốc tế

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - đơn vị chịu trách nhiệm về chiến dịch quân sự ở Iran - cho biết, các tàu hải quân Mỹ đang bổ sung “nhiên liệu, thực phẩm, đạn dược và các nhu yếu phẩm thiết yếu”.

CENTCOM đã chia sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh dường như cho thấy hàng tiếp tế đang được chất lên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Delbert D Black. Con tàu này được cho là đang hỗ trợ nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln ở khu vực Trung Đông.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth báo cáo trước Thượng viện Mỹ, rằng cuộc chiến với Iran cho đến nay đã tiêu tốn của quân đội Mỹ khoảng 25 tỷ USD. Tuy nhiên, một số nguồn tin ước tính cho rằng chi phí thực tế còn cao hơn nhiều.

Ngày 1/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc “Lầu Năm Góc đang thiếu trung thực” về chi phí của cuộc chiến.

“Canh bạc của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã trực tiếp khiến Mỹ thiệt hại 100 tỷ USD cho đến nay, gấp bốn lần con số được tuyên bố”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X. “Chi phí gián tiếp đối với người đóng thuế Mỹ còn cao hơn nhiều. Hóa đơn hằng tháng cho mỗi hộ gia đình Mỹ đang tăng nhanh. ‘Israel trên hết’ đồng nghĩa với Mỹ bị xếp sau cùng”.

Cùng ngày, Chánh án Tòa án Tối cao Iran - ông Gholam-Hossein Mohseni-Ejei - khẳng định, Tehran chưa bao giờ ngừng đàm phán với Mỹ.

“Chúng tôi không hoan nghênh chiến tranh, nhưng chúng tôi không sợ chiến tranh”, ông Gholam-Hossein Mohseni-Ejei nói, theo hãng tin IRIB . “Nếu phẩm giá của chúng tôi bị đe dọa, chúng tôi sẽ chiến đấu vì phẩm giá của mình, đây là lập trường của chúng tôi”.

Ông nói thêm rằng trong khi Iran “luôn hoan nghênh đàm phán”, thì ngoại giao phải “dựa trên logic và lý trí”.

“Chúng tôi chắc chắn không chấp nhận sự áp đặt. Một đối thủ không đạt được bất kỳ mục tiêu nào thông qua hành động gây hấn và đe dọa thì cũng không thể áp đặt hoặc đòi hỏi tại bàn đàm phán”.

