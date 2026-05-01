Mỹ - Israel chuẩn bị “tất tay” với Iran?

Theo Cao Lực | 01-05-2026 - 17:42 PM | Tài chính quốc tế

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mới đây cho biết tàu hải quân nước này đang được bổ sung “nhiên liệu, thực phẩm, đạn dược và các vật tư thiết yếu”.

CENTCOM ngày 1-5 chia sẻ loạt ảnh trên mạng xã hội X, được cho là ghi lại cảnh hàng hóa đang được chuyển lên tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Delbert D. Black.

Con tàu này được cho là đang hỗ trợ nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln trong khu vực Trung Đông.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuần này khẳng định xung đột Iran đến nay đã tiêu tốn của quân đội Mỹ khoảng 25 tỉ USD.

Tuy nhiên, một số ước tính cho rằng chi phí thực tế còn cao hơn nhiều, theo đài Al Jazeera.

Trong khi đó, Israel được cho là đang chuẩn bị cho kịch bản giao tranh sớm tái diễn với Iran, truyền hình Israel đưa tin ngày 30-4.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sắp đưa ra quyết định về việc tái triển khai hành động quân sự.

Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo tại Nhà Trắng về các lựa chọn quân sự bởi Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu hải quân nước này đang được bổ sung "nhiên liệu, thực phẩm, đạn dược và các vật tư thiết yếu". Ảnh: CENTCOM

Theo Channel 12, các quan chức Israel đang chuẩn bị cho khả năng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể sụp đổ ngay từ đầu tuần tới.

Báo cáo dẫn lời các bộ trưởng nội các cho rằng Mỹ có thể cần "gia tăng áp lực" tại eo biển Hormuz thông qua các cuộc không kích nhằm vào cơ sở khí đốt, năng lượng và hạ tầng chính phủ của Iran.

Là một phần của quá trình chuẩn bị, Israel và Mỹ cũng được cho là đang xây dựng một mối đe dọa hải quân đủ sức răn đe đối với Iran.

Trước cuộc họp với Đô đốc Cooper, một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ được cập nhật kế hoạch về một loạt cuộc không kích mới nhằm buộc Iran phải đàm phán chấm dứt xung đột.

Trang tin Axios cho biết một phương án khác được trình bày là sử dụng lực lượng mặt đất để kiểm soát một phần eo biển Hormuz nhằm mở lại tuyến vận tải thương mại.

Ông Donald Trump cũng đang cân nhắc kéo dài lệnh phong tỏa của Mỹ hoặc tuyên bố chiến thắng đơn phương, theo các quan chức.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định dù Israel ủng hộ nỗ lực ngoại giao của Washington với Tehran, nước này có thể "sớm phải hành động trở lại" để loại bỏ "mối đe dọa mang tính sống còn" từ Iran.

