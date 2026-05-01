Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Trump: Hồ sơ UFO ‘rất thú vị’ sẽ sớm được công bố

Theo Hải Yến | 01-05-2026 - 16:14 PM | Tài chính quốc tế

Những tuyên bố mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch công bố tài liệu UFO khiến dư luận thêm tò mò và chờ đợi điều sẽ được tiết lộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông sẽ giải mật và công bố các hồ sơ liên quan đến vật thể bay không xác định (UFO) trong tương lai gần, nhấn mạnh rằng một số tài liệu “rất thú vị” đối với công chúng.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump nói: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ công bố càng nhiều càng tốt trong thời gian tới… một số sẽ rất thú vị với mọi người. Công chúng đã quan tâm đến vấn đề này từ lâu.”

Ông cho biết đã phỏng vấn một số phi công “rất đáng tin cậy” và họ khẳng định đã nhìn thấy những hiện tượng “không thể tin nổi”.

Tháng 2 vừa qua, ông Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu Bộ Chiến tranh công bố “mọi thông tin” liên quan đến UFO và hiện tượng bay không xác định (UAP). Lầu Năm Góc cho biết đang rà soát và hợp nhất các hồ sơ trước khi công bố, viện dẫn lý do an ninh.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định ông sẽ “cùng lúc với công chúng” biết được liệu có bằng chứng về sự tồn tại của sự sống ngoài Trái đất hay không.

Quyết định của ông Trump được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Barack Obama xuất hiện trong một podcast, nói rằng ông tin có người ngoài hành tinh nhưng phủ nhận việc chính phủ Mỹ che giấu bằng chứng.

Ông Obama nhắc đến Khu vực 51 ở Nevada, nơi lâu nay gắn với nhiều thuyết âm mưu về nghiên cứu bí mật và lưu giữ công nghệ ngoài hành tinh.

Ông Trump sau đó cáo buộc ông Obama đã tiết lộ thông tin mật và cho rằng việc công bố tài liệu nhằm đáp ứng “sự quan tâm to lớn” từ người dân Mỹ.

Giới chức Mỹ đã thu thập báo cáo về UFO và UAP trong nhiều thập kỷ. Hiện Lầu Năm Góc vận hành Văn phòng Giải quyết Dị thường Toàn miền (AARO) để xử lý các trường hợp này.

Tháng 3/2024, Lầu Năm Góc khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy bất kỳ hiện tượng bay không xác định nào là công nghệ ngoài hành tinh, đồng thời cho rằng nhiều trường hợp chỉ là bóng bay thời tiết, máy bay do thám, vệ tinh hoặc hoạt động thường nhật khác.

Trong báo cáo công bố cuối năm 2024, cơ quan này cho biết đã nhận được 757 báo cáo UAP từ tháng 5/2023 đến tháng 6/2024, trong đó có 21 trường hợp “cần phân tích thêm” do có “đặc điểm hoặc hành vi bất thường”.

Theo RT

Giáo Dục Thời Đại

Từ Khóa:
donald trump

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ đón hung tin

Mỹ đón hung tin Nổi bật

Chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư đang "đánh giá thấp" rủi ro từ cuộc chiến ở Iran

Chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư đang "đánh giá thấp" rủi ro từ cuộc chiến ở Iran Nổi bật

Quan chức Mỹ bay tuyến bay thẳng tới Venezuela sau hơn 7 năm

Quan chức Mỹ bay tuyến bay thẳng tới Venezuela sau hơn 7 năm

15:40 , 01/05/2026
Săn thịt bò bằng mỡ thừa: Chiến dịch giảm béo gây sốt tại Trung Quốc

Săn thịt bò bằng mỡ thừa: Chiến dịch giảm béo gây sốt tại Trung Quốc

15:15 , 01/05/2026
Nga phát minh phương pháp "thu vàng từ chất thải": Hiệu quả ngang ngửa công nghệ tốt nhất thế giới

Nga phát minh phương pháp "thu vàng từ chất thải": Hiệu quả ngang ngửa công nghệ tốt nhất thế giới

14:49 , 01/05/2026
'Cú sốc OPEC' của UAE báo hiệu trật tự địa chính trị mới tại Trung Đông

'Cú sốc OPEC' của UAE báo hiệu trật tự địa chính trị mới tại Trung Đông

14:27 , 01/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên