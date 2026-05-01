Mỹ đón hung tin

Báo cáo từ Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 30/4 cho thấy chỉ số giá chi tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 0,7% trong tháng trước. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6 năm 2022, tiếp nối đà tăng 0,4% của tháng 2. Con số này hoàn toàn khớp với những dự báo trước đó của các chuyên gia kinh tế.

Tính trong vòng 12 tháng kết thúc vào tháng 3, PCE đã vọt lên mức 3,5%. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 5 năm 2023, sau khi đã ghi nhận mức 2,8% vào tháng 2. Dữ liệu này được đưa vào báo cáo sơ bộ về GDP quý 1 cũng vừa được công bố vào thứ Năm.

Cục Phân tích Kinh tế đã hoàn tất việc cập nhật các dữ liệu quan trọng sau những trì hoãn do chính phủ đóng cửa vào năm ngoái.

Thực tế lạm phát đã ở mức cao từ trước khi chiến sự nổ ra. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các chính sách thuế nhập khẩu sâu rộng của Tổng thống Donald Trump.

Số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy giá bán lẻ xăng trung bình trên toàn quốc đã tăng vọt 24,1% chỉ trong tháng 3. Giá xăng tại các trạm bơm vẫn tiếp tục tăng và đã chạm mức cao nhất trong gần 4 năm qua vào tuần này.

Nếu loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, chỉ số PCE lõi đã tăng 0,3% trong tháng 3. Trong vòng 12 tháng tính đến tháng 3, PCE lõi tăng 3,2%.

Đây là thước đo lạm phát mà Fed đặc biệt quan tâm để theo đuổi mục tiêu lạm phát 2%. Trước những lo ngại về lạm phát gia tăng từ cuộc xung đột, ngân hàng trung ương Mỹ đã quyết định giữ nguyên lãi suất chuẩn trong phạm vi 3,50% - 3,75% vào ngày 29/4 vừa qua.

Lạm phát cũng đã thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng trong tháng 3. Chi tiêu tiêu dùng vốn chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế đã tăng mạnh 0,9% sau khi tăng 0,6% trong tháng 2. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh theo lạm phát, mức chi tiêu thực tế chỉ tăng 0,2%. Điều này cho thấy tiêu dùng và toàn bộ nền kinh tế đang rơi vào quỹ đạo tăng trưởng chậm lại khi bước sang quý 2.

Các chuyên gia kinh tế dự báo những hệ lụy kinh tế từ cuộc chiến sẽ trở nên rõ rệt hơn trong quý tới.

Theo Reuters