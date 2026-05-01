Chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư đang "đánh giá thấp" rủi ro từ cuộc chiến ở Iran

Giá dầu biến động dữ dội theo bước đi của Washington

Những lo ngại mới về quỹ đạo của cuộc chiến Mỹ - Iran đã đẩy giá dầu Brent tương lai lên mức cao nhất trong vòng 4 năm vào thứ Năm, đồng thời gây chao đảo thị trường chứng khoán.

Cú nhảy vọt này diễn ra sau báo cáo từ Axios cho biết Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ đang chuẩn bị trình lên Tổng thống Donald Trump các kế hoạch hành động quân sự bổ sung chống lại Iran. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng Tổng thống đã bác bỏ đề xuất hòa bình từ phía Tehran, đồng nghĩa với việc lệnh phong tỏa eo biển Hormuz — tuyến đường vận tải dầu mỏ huyết mạch của thế giới — sẽ tiếp tục được duy trì.

﻿ Tính đến sáng thứ Năm (giờ Mỹ), giá dầu Brent kỳ hạn tháng 6 giao dịch quanh mức 116,05 USD/thùng, giảm nhẹ sau đợt tăng mạnh đầu phiên nhưng vẫn nằm trong lộ trình xác lập mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Nghịch lý của thị trường: Đang "định giá" cho hòa bình

Dù giá dầu tăng cao, thị trường vẫn đang duy trì trạng thái "bù hoãn bán" (backwardation) — hiện tượng giá hợp đồng giao ngay cao hơn giá giao kỳ hạn dài. Điều này cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang đặt cược rằng xung đột sẽ sớm được giải quyết và giá năng lượng sẽ ổn định trong tương lai.

Tuy nhiên, Neil Birrell, Giám đốc đầu tư tại Premier Miton Investors, nhận định với CNBC: "Các tài sản tài chính dường như đang phản ánh niềm tin vào một giải pháp hòa bình hơn là rủi ro thực tế. Câu hỏi đặt ra là: Liệu sự phục hồi của các nền kinh tế và thị trường chứng khoán có thể tiếp tục nếu giá dầu giữ ở mức này hoặc cao hơn?"

Patrick Armstrong, Giám đốc đầu tư tại Plurimi Group, cho rằng cấu trúc thị trường hiện tại là "điên rồ". Ông cảnh báo rằng thế giới không chỉ thiếu hụt dầu thô mà còn đối mặt với cuộc khủng hoảng nhiên liệu tinh chế.

"Thị trường đang định giá như thể eo biển Hormuz sẽ mở cửa ngay lập tức. Nhưng thực tế, hàng triệu thùng dầu mỗi ngày đã bị chặn lại, dẫn đến tình trạng kho dự trữ dầu thô và đặc biệt là nhiên liệu bay, dầu diesel đang chạm mức báo động", ông Armstrong phân tích.

Theo ông, các nhà máy lọc dầu sẽ sớm được hưởng lợi nhuận khổng lồ vì họ có thể "hét giá" bất cứ mức nào đối với các sản phẩm tinh chế khi dầu thô vẫn ở mức cao kéo dài. Ông khẳng định rủi ro lớn nhất hiện nay là "lạm phát đình trệ" (stagflation) — tình trạng lạm phát cao đi kèm kinh tế trì trệ.

"Độ trễ" của thảm họa

Bill Perkins, nhà sáng lập quỹ đầu cơ Skylar Capital, giải thích rằng nền kinh tế chưa cảm nhận được toàn bộ tác động của việc đóng cửa eo biển Hormuz do "độ trễ" của chuỗi cung ứng.

"Mất khoảng 40 ngày để dầu từ Trung Đông đến được tay người dùng cuối cùng tại các khu vực tiêu thụ lớn. Hiệu ứng 'giếng dầu cạn' sẽ cần thời gian để ngấm vào thị trường vì hiện vẫn còn một lượng dầu trên biển đang trên đường tới đích", ông nói.

Perkins mô tả thị trường sản phẩm xăng dầu hiện nay như một "show diễn miền Tây hoang dã" (Wild West Show) vì sự hỗn loạn. Dù vậy, ông vẫn giữ một chút lạc quan: nếu một thỏa thuận hòa bình được ký kết, áp lực giảm giá năng lượng sẽ rất lớn, tạo động lực mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán phục hồi và kích cầu trở lại.

Tham khảo: CNBC﻿