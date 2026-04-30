Iran nhận tin cực xấu: Đồng rial thấp kỷ lục, 1,8 triệu rial mới đổi được 1 USD

Trong thông báo ngày 29-4, 1,8 triệu rial đổi được một USD, mức thấp nhất từ trước tới nay. Đồng rial vẫn ổn định trong những tuần đầu của chiến sự nhưng bắt đầu trượt giá cách đây hai ngày.

Chuyên gia cảnh báo đồng rial mất giá có thể làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát tại Iran, khi nhiều mặt hàng nhập khẩu từ thực phẩm, thuốc men, đồ điện tử cho tới nguyên vật liệu, đều bị ảnh hưởng bởi tỉ giá USD.

Trước đó hồi tháng 1, Iran cũng đối mặt với cú sốc tiền tệ, khi đồng rial giảm từ 1,4 triệu xuống 1,6 triệu rial đổi một USD trong chưa đầy một tuần.

Giá cả mặt hàng thiết yếu tại Iran đã tăng mạnh trước cả khi đồng rial chạm đáy kỷ lục. Ảnh: AP

Hiện tại lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì nhưng lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ gây áp lực lên nền kinh tế vốn mong manh của Iran, làm giảm nguồn thu chính của chính phủ và ngoại tệ.

Nền kinh tế Iran đối mặt với hàng thập niên bị trừng phạt, lạm phát kéo dài và khoảng cách ngày càng lớn giữa tỷ giá hối đoái chính thức và tỷ giá thị trường tự do. Cuộc chiến kéo dài nhiều tuần trở thành gánh nặng với doanh nghiệp, hộ gia đình và ngân sách nhà nước.

Giá cả mặt hàng thiết yếu tăng mạnh trước cả khi đồng rial chạm đáy kỷ lục - theo AP. Giá thịt gà tăng 75% trong tháng qua, thịt bò và thịt cừu tăng 68%. Nhiều sản phẩm sữa tăng giá gấp rưỡi.

Áp lực kinh tế cũng lan sang thị trường lao động. Trong hơn năm tuần oanh tạc, Mỹ và Israel đã đánh trúng hàng ngàn nhà máy ở Iran. Một số tờ báo đưa tin nhiều nhân viên bị sa thải sau khi hết hạn hợp đồng, khả năng cao do chi phí leo thang, nhu cầu yếu, bất ổn hậu chiến và lệnh cấm vận buộc một số công ty phải cắt giảm việc làm hoặc tránh gia hạn các hợp đồng tạm thời.

Thứ trưởng Bộ Lao động Gholamhossein Mohammadi cho biết Iran mất ít nhất 1 triệu việc làm trực tiếp do chiến tranh.