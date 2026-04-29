Bí ẩn DeepSeek: Gương mặt thay thế CEO bất ngờ lộ diện sau bản V4

Sự xuất hiện của Chen diễn ra đúng thời điểm công ty khởi nghiệp AI có trụ sở tại Hàng Châu ra mắt mô hình V4. Dù không tạo hiệu ứng bùng nổ như lần trình làng trước đó, sản phẩm mới vẫn thu hút chú ý nhờ mức giá thấp đáng kể và hợp tác với Huawei Technologies.

Ở góc độ cấu trúc doanh nghiệp, các thay đổi gần đây cho thấy quyền kiểm soát của Liang Wenfeng không những không suy giảm mà còn được củng cố.

Lần xuất hiện công khai gần nhất của Liang Wenfeng là vào đầu năm ngoái, khi ông tham dự cuộc gặp cấp cao với Chủ tịch Tập Cận Bình ngay sau khi DeepSeek công bố mô hình R1. Kể từ đó, ông gần như hoàn toàn vắng bóng trước truyền thông.

Tỷ lệ sở hữu của ông đã tăng mạnh, cùng với việc nâng vốn điều lệ và vốn đăng ký của công ty. Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh DeepSeek bắt đầu tìm kiếm nguồn vốn bên ngoài lần đầu tiên, cho thấy chiến lược mở rộng quy mô nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát chặt chẽ từ nhà sáng lập.

Đội ngũ kỹ thuật và nghiên cứu của DeepSeek cũng tăng trưởng nhanh chóng, phản ánh tham vọng cạnh tranh dài hạn trong lĩnh vực AI.

Tuần trước, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin, theo cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Qichacha, cổ phần của Liang gần đây đã tăng từ 1% lên 34%, với vốn điều lệ tăng từ 100.000 nhân dân tệ (14.630 đô la Mỹ) lên 5,1 triệu nhân dân tệ. Vốn đăng ký của DeepSeek cũng tăng từ 10 triệu nhân dân tệ lên 15 triệu nhân dân tệ.

Đồng thời, theo một tài liệu kỹ thuật đi kèm với việc ra mắt mẫu V4 của DeepSeek, đội ngũ nghiên cứu và kỹ thuật của công ty tăng từ 212 người đầu tháng 12 lên 270 người.

Bản thân nhà sáng lập Liang được đánh giá là người theo đuổi chiến lược “kỹ thuật trước, truyền thông sau”: tập trung xây dựng năng lực công nghệ cốt lõi thay vì quảng bá hình ảnh cá nhân. Điều này lý giải vì sao DeepSeek, dù gây tiếng vang lớn trong giới AI, vẫn duy trì phong cách hoạt động kín đáo.

Chen Deli là ai?

Nhà nghiên cứu cấp cao của Deepseek tại Hội nghị Internet Thế giới (Ảnh: Reuters)

Giữa bối cảnh CEO vắng mặt, Chen Deli đang dần trở thành gương mặt đại diện công khai hiếm hoi của công ty. Sau khi V4 được công bố, ông chia sẻ trên mạng xã hội X rằng đây là kết quả của “484 ngày lao động bền bỉ”, đồng thời nhấn mạnh cam kết theo đuổi tầm nhìn dài hạn và triết lý mã nguồn mở dành cho tất cả mọi người.

Không giống hình ảnh gần như “biến mất” của Liang Wenfeng, Chen Deli thuộc nhóm rất hiếm nhân sự DeepSeek xuất hiện trước công chúng. Ông hiện là nhà nghiên cứu cấp cao (senior researcher) và có vai trò trực tiếp trong các dự án mô hình ngôn ngữ lớn của công ty.

Tên của Chen xuất hiện trong danh sách tác giả của nhiều báo cáo kỹ thuật quan trọng về mô hình DeepSeek đã khẳng định vị trí trọng yếu của Chen trong đội ngũ phát triển AI của công ty.

Năm 2025, theo Reuters, phát biểu về sự trỗi dậy toàn cầu của DeepSeek và chiến lược mã nguồn mở mà công ty theo đuổi, Chen Deli cho rằng, trí tuệ nhân tạo sẽ mang lại lợi ích rõ rệt trong ngắn hạn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn đối với thị trường lao động trong trung và dài hạn.

Theo ông, khi năng lực công nghệ tiếp tục được cải thiện, AI có thể đóng vai trò như một “trợ lý hiệu quả” cho con người. Tuy nhiên, trong khoảng 5–10 năm tới, các hệ thống đủ tiên tiến có khả năng thay thế một phần công việc hiện do con người đảm nhiệm. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phát triển AI phải chủ động nhận diện và quản lý rủi ro.

Chen cảnh báo rằng trong vòng một đến hai thập kỷ tới, AI có thể đảm nhận phần lớn hoạt động lao động, đặt xã hội trước những thách thức mang tính cấu trúc. “Khi đó, các công ty công nghệ sẽ cần đóng vai trò như những ‘người bảo vệ’, thay vì chỉ là bên phát triển sản phẩm,” ông nhấn mạnh.

Theo SCMP, Reuters﻿