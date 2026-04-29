Lần đầu tiên sau 2 tháng, một nước đồng minh của Mỹ thành công đưa tàu chở 2 triệu thùng dầu vượt eo biển Hormuz mà không cần trả phí cho Iran, hàng chục tàu vẫn đang mắc kẹt

Y Vân | 29-04-2026 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Hiện tại, hơn 40 tàu liên quan đến nước này vẫn đang neo đậu tại Vịnh Ba Tư.

Chính phủ Nhật Bản vừa lên tiếng bác bỏ các thông tin cho rằng nước này đã trả tiền cho phía Iran để tàu chở dầu được phép đi qua eo biển Hormuz.

Thứ Tư (29/4), Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã đăng trên X rằng một tàu liên quan đến Nhật Bản đã đi qua eo biển Hormuz và đang hướng về nước này. Thủ tướng mô tả đây là diễn biến tích cực và cho biết sẽ tiếp tục kêu gọi Iran đảm bảo tất cả các tàu có thể đi qua tuyến đường thủy vận chuyển dầu mỏ quan trọng này một cách tự do và an toàn. Hiện tại, hơn 40 tàu có liên quan đến Nhật Bản vẫn đang neo đậu tại Vịnh Ba Tư.

Ngoài ra, Nikkei dẫn lời một quan chức cấp cao Nhật Bản cho biết việc tàu đi qua eo biển là kết quả của quá trình đàm phán trực tiếp giữa Tokyo và Tehran. Người này cũng khẳng định tiến tình này do phía Nhật Bản chủ động khởi xướng và hoàn toàn không phát sinh bất kỳ khoản chi phí nào cho Iran.﻿

Đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu của Nhật Bản rời khỏi Vịnh Ba Tư kể từ khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran nổ ra. Trước đó, một số tàu có liên hệ với Nhật Bản đã vượt eo biển Hormuz nhưng chở các mặt hàng khác, gồm khí LPG.

Hãng tin Tasnim cho biết thêm con tàu này mang tên Idemitsu Maru, thuộc sở hữu của công ty lọc hóa dầu Idemitsu Kosan. Tàu đã nhận được sự hỗ trợ từ Iran để di chuyển qua khu vực này. Con tàu chở khoảng 2 triệu thùng dầu đã phải neo đậu ngoài khơi Saudi Arabia từ cuối tháng 2 do tình hình an ninh hàng hải bất ổn, trước khi tiếp tục hành trình.

Việc tàu Idemitsu Maru phải chờ đợi trong thời gian dài cho thấy những khó khăn chồng chất trong việc vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến đường huyết mạch vận chuyển 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhắm vào Iran, tấn công nhiều thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô Tehran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đáp trả nhắm vào các mục tiêu của Israel và tấn công một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với tàu thuyền liên quan đến Mỹ, Israel và các quốc gia ủng hộ hành động quân sự chống lại họ.

Trong giai đoạn căng thẳng này, nhiều báo cáo cho thấy một số tàu chở dầu đã bị tấn công khi cố tình băng qua eo biển mà không có sự cho phép của Tehran. Tuy nhiên, vào ngày 25/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này vẫn cho phép tàu thuyền từ một số quốc gia như Nga, Ấn Độ, Iraq, Trung Quốc và Pakistan được phép lưu thông qua đây.

