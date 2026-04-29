Elon Musk tiên đoán không tưởng về 4 năm tới, tuyên bố con người sẽ phí sức nếu cố làm điều này

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên chương trình podcast "Moonshots with Peter Diamandis", vị tỷ phú 54 tuổi khuyên mọi người đừng bận tâm đến việc tích cóp tiền bạc cho 10 hay 20 năm tới. Ông khẳng định việc đó sẽ không còn quan trọng trong tương lai.

Tính đến tháng 4/2026, Elon Musk vẫn là người giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng vượt mức 800 tỷ USD. Ông giải thích rằng những tiến bộ liên tục của trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp năng suất tăng vọt.

Elon Musk cho rằng AI hiện nay đã có thể đảm nhận một nửa hoặc nhiều hơn số lượng công việc. Ông tin rằng vào năm 2030, trí tuệ nhân tạo sẽ vượt qua trí thông minh của toàn bộ nhân loại cộng lại.

Chủ sở hữu mạng xã hội X dự báo nhờ sự phát triển của AI, con người sẽ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Mọi giới hạn về hàng hóa, dịch vụ và giáo dục cũng sẽ bị xóa bỏ.

Elon Musk giải thích rằng con người không cần lo lắng về việc tăng nguồn cung tiền. Theo ông, lượng hàng hóa và dịch vụ được tạo ra thực tế sẽ tăng trưởng nhanh hơn tốc độ tăng của cung tiền. Do đó, tích trữ tiền bạc sẽ không còn ý nghĩa.

Tuy nhiên, quan điểm lạc quan về nghỉ hưu của Elon Musk khác với hầu hết các cố vấn tài chính. Theo báo cáo từ MSN công bố vào thứ Hai (27/4), một nghiên cứu của Northwestern Mutual năm 2026 cho thấy người Mỹ cần tiết kiệm khoảng 1,46 triệu USD để có cuộc sống nghỉ hưu thoải mái. Con số này đã tăng thêm 200.000 USD chỉ so với năm ngoái.

Các chuyên gia chỉ ra rằng lạm phát, tuổi thọ kéo dài và chi phí y tế leo thang là những nguyên nhân chính khiến nhu cầu tiết kiệm tăng cao. Ngoài ra, những lo ngại về an sinh xã hội cũng góp phần vào đà tăng này.

Hiện tại, mức tiết kiệm bình quân của người dân chỉ ở mức 87.000 USD. Khoảng cách ngày càng lớn giữa thực tế và mục tiêu đang khiến nhiều người phải cân nhắc lại kế hoạch nghỉ hưu của mình.

Theo Yahoo Finance