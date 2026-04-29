Bị Moscow thẳng tay cắt đứt nguồn cung hàng triệu thùng dầu, một nước EU 'cầu cứu' nước láng giềng của Nga

Thứ Ba (28/4), Bộ Kinh tế Đức cho biết đang đàm phán với Ba Lan nhằm tìm kiếm nguồn cung dầu thay thế ngắn hạn cho nhà máy lọc dầu PCK Schwedt. Động thái này diễn ra ngay sau khi Nga tuyên bố sẽ ngừng xuất khẩu dầu từ Kazakhstan qua đường ống Druzhba sang Đức từ ngày 1/5.

Theo người phát ngôn Bộ Kinh tế Đức, các bên đang xem xét khả năng chuyển dầu qua cảng Gdansk (Ba Lan) để cung ứng cho nhà máy PCK Schwedt. Dù các cuộc thảo luận đang tiếp diễn, phía Đức từ chối tiết lộ chi tiết và nhấn mạnh rằng các hợp đồng cung ứng cụ thể thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp, chính phủ chỉ đóng vai trò hỗ trợ và giám sát chặt chẽ.

Về phía Ba Lan, Bộ Năng lượng nước này xác nhận họ có đủ năng lực kỹ thuật để xử lý các lô hàng trên. Tuy nhiên, việc tăng sản lượng vận chuyển thực tế sẽ phụ thuộc vào các yếu tố vận hành, hậu cần và điều kiện thị trường.

Nga thông báo sẽ dừng cấp dầu Kazakhstan qua đường ống Druzhba sang Đức kể từ ngày 1/5. Quyết định này buộc nhà máy lọc dầu lớn gần Berlin phải ráo riết tìm nguồn cung thay thế để bù đắp khoảng trống.

Nằm cách Berlin khoảng 100km về phía đông bắc, nhà máy lọc dầu PCK cung cấp gần như toàn bộ xăng và nhiên liệu sưởi ấm cho Berlin. Cơ sở này cung cấp 90% xăng, dầu hỏa và nhiên liệu sưởi ấm cho thủ đô, sân bay và khu vực xung quanh của Đức, theo Financial Times.﻿

Năm 2025, lượng dầu xuất khẩu từ Kazakhstan sang Đức qua đường ống của Nga đạt hơn 2,1 triệu tấn, tương đương khoảng 43.000 thùng/ngày, tăng 44% so với năm 2024. Quý 1/2026, con số này là 730.000 tấn.

Theo Reuters﻿